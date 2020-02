U&D, Riccardo e Ida chiariscono il loro rapporto una volta per tutte. La risposta della Platano a Barbara De Santi

Nella scorsa puntata di “Uomini e Donne” trono over, abbiamo assistito al ritorno in studio di Riccardo e Ida. I due, dopo un travagliato periodo di litigate e abbandoni, sembrava che avessero tutte le intenzioni di ricominciare. Invece, quando si sono seduti a centro studio, hanno iniziato a battibeccare come un tempo, facendo pensare che le cose tra loro non stessero andando per il verso giusto.

Anche sui social sono stati pubblicati contenuti che sembravano indirizzare verso quella direzione, ma ecco che sul settimanale dedicato alla trasmissione, “Uomini e Donne Magazine“, la coppia con un’intervista doppia ha voluto mettere in chiaro una volta per tutte come sta procedendo il loro rapporto.

Uomini e Donne over, Ida e Riccardo si raccontano

Ida rivela di indossare ancora l’anello che le ha regalato Riccardo e lui, non sbilanciandosi troppo, conferma che sta procedendo tutto “abbastanza bene“. Poi racconta un particolare inedito dei mesi scorsi: “Sono stato anche felicissimo, a dicembre, di essere stato invitato al compleanno del figlio, perché non me l’aspettavo e, come ho detto a Ida, chiedermi di andare da parte sua è stato un bellissimo gesto”.

Guarnieri confessa che i problemi che hanno avuto e che continuano, talvolta, ad avere dipendano principalmente da lui: prima si trasferirà a Brescia e prima Ida potrà trovare la serenità. Infatti le piccole incomprensioni che ci sono tra loro – continua a raccontare Riccardo – sono dovute solo alla distanza che li divide. Entrambi vogliono arrivare al matrimonio e attendono con ansia quel giorno. Insomma tutto sembra procedere nella normalità, con qualche screzio come in tutte le altre coppie.

U&D over, Ida Platano risponde a Barbara De Santi

La Platano, poi, si toglie un sassolino dalla scarpa e risponde all’attacco che le aveva rivolto la De Santi in puntata. In pratica Barbara aveva accusato Ida di non averla salutata incontrandola nei corridoi degli studi, comportandosi come una diva: “Il commento di Barbara mi è scivolato addosso, anche perché è basato su un incontro fortuito di pochissimi minuti sul quale c’era ben poco da dire. Credo che lei abbia dato anche troppo peso al fatto che io non l’abbia salutata”.

Il parere di Riccardo è che Barbara abbia frainteso il comportamento di Ida. Quest’ultima poi affronta l’argomento Gemma Galgani, ribadendo ancora una volta quanto sia importante la loro amicizia e augura alla dama torinese di incontrare un uomo che sia alla sua altezza.