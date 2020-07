U&D, Armando Incarnato torna a parlare del rimprovero di Maria De Filippi: "Mi ha fatto male"

Armando Incarnato si è fatto notare al trono over di “Uomini e Donne“, ma i suoi interventi non sono stati apprezzati da tutti, soprattutto gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari lo hanno accusato di avere una storia parallela al di fuori della trasmissione. Accuse che lui ha sempre rigettato, ma che gli sono costate anche un bel rimprovero da parte di Maria De Filippi che è arrivata a dare un ultimatum al napoletano: o portava la sua presunta fidanzata in studio per un chiarimento, oppure avrebbe potuto anche terminare lì la sua partecipazione.

Altro momento di tensione per Armando, è stato quando durante uno scontro con la dama Veronica Ursida, ha alzato troppo i toni e anche lì si è portato a casa una bella ramanzina dalla padrona di casa. Maria De Filippi in quell’occasione ha perso proprio le staffe e ha addirittura interrotto le registrazioni del programma, lasciando lo studio visibilmente irritata.

Uomini e Donne, Armando Incarnato parla della sfuriata di Maria De Filippi

Ora sul giornale della trasmissione “Uomini e Donne Magazine“, che continua a tenerci compagnia nelle edicole nonostante il dating show si sia preso la sua consueta pausa estiva, Incarnato ha rilasciato un’intervista dove ritorna sui rimbrotti della De Filippi e non nasconde quanto lo abbiamo fatto rimanere male: “Io ho una forte stima nei suoi confronti e il suo pensiero sulla mia persona è fondamentale, per questo mi ha fatto male essere stato richiamato da lei”.

A grande sorpresa, racconta di aver ritrovato la serenità con Roberta Di Padua, dopo che la loro frequentazione era finita malissimo con forti scontri e ricriminzioni. Per lei spende parole di grande stima, definendola una brava persona e un’ottima madre, cosa che la dama apprezzerà moltissimo.

Infine, passa a parlare del suo più grande amore: la figlia Michelle. La piccola, con grande rammarico di Armando, non vive con lui e questo è causa di forte insoddisfazione perché vorrebbe condividere con lei ogni momento della giornata. Le ha dedicato anche uno dei suoi saloni di bellezza, chiamandolo con il suo nome.