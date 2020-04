U&D, Armando Incarnato in quarantena con l’ex Jeanette

“Uomini e Donne” è ripartito da una settimana, dopo uno stop durato circa un mese, a causa del Coronavirus e se la protagonista del trono over, Gemma Galgani è al centro della scena in questo nuovo format proposto, degli altri partecipanti nulla si sa, se non ciò che documentano essi stessi attraverso i loro profili social. Tutti sono in quarantena, Armando Incarnato compreso.

Il cavaliere del trono over, ha fatto molto discutere nelle puntate di “Uomini e Donne” a cui abbiamo assistito nei mesi scorsi, addirittura è stato accusato da Gianni, Tina e Barbara di avere ancora una relazione con la sua ex Jeanette. Incarnato si è difeso con le unghie e con i denti, dichiarando che quanto detto era una menzogna, la ragazza è arrivata in trasmissione smentendo tutte le voci, ma la storia non ha convinto fino in fondo e difatti ci sono le prove che quanto asserito da Armando e Jeanette non corrisponde al vero.

I due ex, o presunti tali, starebbero trascorrendo insieme la quarantena a casa di Armando. A testimoniarlo sono alcune storie Instagram che lui posta e che pubblica anche Jeanette. L’ombrellone e il tavolino da aperitivo, gli attrezzi per fare ginnastica, gli interni della casa, sono gli stessi nelle storie di entrambi e dunque dubbi non ve ne sono più.

Le storie Instagram che testimoniavano la convivenza forzata tra Armando e la sua ex, sono state prontamente cancellate dalla stessa Jeanette. Sicuramente se non ci fosse nulla di male, o se lei è solo un’amica come hanno sempre dichiarato, cancellare le storie non avrebbe senso, così come non dichiarare di essere insieme in quarantena.

Armando inoltre, ha anche ammesso di aver intestato il suo negozio di parrucchiere proprio a Jeanette. Insomma gli indizi ci sono tutti e sicuramente non sfuggiranno a Maria De Filippi e alla sua redazione. Non resta che attendere eventuali prossimi sviluppi, di questa faccenda davvero molto, molto intricata.