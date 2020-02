"Uomini e Donne over" anticipazioni, Maria De Filippi interrompe la registrazione: furiosa contro Armando Incarnato

Le registrazioni del trono over di “Uomini e Donne” del 23 febbraio, non hanno fatto certo annoiare il pubblico in studio e non deluderanno nemmeno quello a casa quando saranno trasmesse le puntate. Grazie al sito ilvicolodellenews.it che ha ricevuto le anticipazioni da un membro del gruppo “Uomini e Donne Original Club” possiamo sapere in anteprima cosa è successo.

La registrazione inizia con Tina che ha un altro battibecco con l’uomo del pubblico che puntate indietro accusò la Cipollari di avere qualche chilo di troppo, portandosi a casa un bel “Cinghiale di m***a“. Quest’oggi si è presentato in studio con una maglia con la scritta dell’offesa fatta dall’opinionista. Quest’ultima lo invita a pesarsi e, quando l’ago della bilancia segna la notevole cifra di 100 kg, Tina non può che commentare: “Da che pulpito“.

U&D, trono over: per Gemma arrivano alcuni ex fidanzati

Arrivano poi in studio alcune ex conoscenze di Gemma Galgani che hanno risposto all’appello di Tina e sono lì per rispondere sulle domande impertinenti della bionda vamp sul tipo di rapporto che hanno avuto con la dama di Torino nel programma. Tra questi c’è anche Michele di Bari e la questione va avanti per molto tempo, monopolizzando quasi l’intera registrazione.

Marcello continua la sua conoscenza con Annamaria e rivela di essere stato molto bene con la ragazza. Arriva anche un momento piccante tra i due: la dama infatti indossa una minigonna e Marcello le consiglia di sistemarsi meglio sulla sedia in modo da non far vedere tutto. E, come testimonia la talpina, il parterre maschile era molto concentrato su quel particolare. Gianni li attacca molto e vuole sapere quale lavoro fa Annamaria, lei non vuole rivelarlo e si alza per confidarlo all’orecchio della De Filippi.

Uomini e Donne over, Maria De Filippi sbotta contro Armando e se ne va

Arriva poi il momento clou di tutta la registrazione: al centro si siedono Veronica Ursida e Valentina Autiero davanti ad Andrea. La Ursida racconta che sta uscendo con il ragazzo, ma non lo vede maturo abbastanza per lei, così la Autiero ne approfitta per portare l’attenzione su di sé e lui è ben contento di accettare di uscire con lei. Ecco che nel discorso si intromette Armando Incarnato e accusa Veronica di pubblicare storie contro di lui.

Arriva poi al nocciolo della questione: riferisce che in giro circolano voci su Veronica e il fatto che la dama stia frequentando una persona fuori dal programma e che abbia una storia con questa. Non solo, sembra anche che questo uomo – sempre secondo Armando – sia già impegnato, tesi che viene anche avvalorata da Andrea che rivela di avere un amico in comune con Incarnato.

Nello studio c’è un momento di forte tensione e confusione, ma Veronica ad un certo punto scoppia a piangere stanca di tutte quelle brutte cose che vengono raccontate sul suo conto. Armando, non curante di ciò, continua ad infangarla finché Gianni non fa cenno a Maria per cercare di mettere fine a questo strazio.

A questo punto la De Filippi sbotta contro il napoletano rimproverandogli di essere troppo esagerato e di trattare le donne con le quali esce molto male e che tutte finiscono in lacrime dopo averlo frequentato. Incarnato cerca in tutti i modi di dire la sua, ma la De Filippi non lo fa parlare, anzi gli intima di stare in silenzio e di finirla. Poi si alza all’improvviso, chiede alla Cipollari di salutare e lascia lo studio. La registrazione avrebbe dovuto continuare ancora per un’oretta buona, ma Queen Mary ha voluto interrompere tutto e così è stato, con buona pace dei presenti.