U&D: aria di crisi tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon

Il programma di Maria De Filippi, ovvero il noto dating show “Uomini e Donne” li fece incontrare, ed innamorare; si parla della romana Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon. I due hanno vissuto un gran bel periodo insieme, fatto di amore e passione; i rispettivi social pullulavano di foto insieme e frasi d’amore.

Ma da qualche periodo i fan avevano notato uno strano silenzio stampa su entrambi i profili dei due ragazzi; la cosa ha suscitato un leggero sospetto, divenuto poi dubbio conclamato quando la ragazza ha di recente postato una frase di Frida Kahlo che ha un significato molto eloquente, dove recita: “Ho lasciato la gelosia e mi misi a pensare… Che ognuno va dove vuole stare e perde ciò che vuole perdere” .

A seguito di questa frase, e di altri indizi molto compromettenti, in tanti hanno dedotto che molto probabilmente i due ragazzi si siano lasciati, o quanto meno non stanno vivendo di certo un bel periodo. Cosa abbastanza strana se si pensa che fino a qualche tempo fa i due avevano dichiarato nelle interviste che erano seriamente intenzionati e pronti per andare a convivere, d’un tratto un cambiamento repentino dei rapporti ha sovvertito la loro scelta.

Allo stesso tempo anche Daniele Schiavon ha pubblicato delle foto dove appare solo in una festa in maschera a tema carnevalesco, senza la sua amata Giulia, ma in compagnia di un personaggio anch’egli partecipante al dating show, ovvero Alessio Campoli.

Davanti a questi due indizi davvero importanti, in molti hanno preferito contattare Giulia in privato per chiedere spiegazioni, e sul motivo della pubblicazione della di quella frase, ma la ragazza romana ha preferito non proferire parola, almeno per il momento, molto probabilmente per non ingigantire la cosa, e non dare troppe certezze al pubblico, sperando magari che si tratti solo di una crisi passeggera.