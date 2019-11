Uomini e Donne, Barbara De Santi sorprende: "Io come Giulia Quattrociocche"

Barbara De Santi, professoressa e conosciuta ai più per essere una delle dame protagoniste del parterre femminile del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne trono over” – è tornata ad inffiamare i social per alcune dichiarazioni fatte nelle ultime ore tramite un post pubblicato nel suo profilo social, dove ha commnetato le scelte e i modi della tronista Giulia Quattrociocche.

Il carattere pungente ed effervescente della De Santi è già cosa nota, infatti la dama attraverso i social così come in studio non perde occasione di dire la sua su personaggi e fatti accaduti. Le attenzioni di Barbara si sono concentrate stavolta sulla protagonista assoluta – insieme a Giulio Raselli – del Trono Classico, Giulia Quattrociocche.

Nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale di “Uomini e Donne” – Giulia aveva avuto nuovi avvicinamenti ma anche allontanamenti con i suoi due corteggiatori – Alessandro e Daniele -, Maria, poi ha voluto chiarire che lei non ha nulla contro la giovane, convinta fino a qualche puntata fa che la conduttrice non la sopportasse.

Barbara De Santi e le similitudini con Giulia

I modi di fare di Giulia così come alcune sue fragilità e modi di fare hanno colpito la nota dama del parterre femminile del Trono over, che sullla tronista ha dichiarato: “Giulia? Più la guardo e più la vedo uguale a me“. Secondo Maria, Giulia ha un modo alquanto singolare per difendersi, cioè quello di attaccare e successivamente piangere.

Sul tema anche Barbara ha commentato, dicendo: “Anch’io anni fa ero convinta che Maria ce l’avesse con me. È proprio come me Giulia, mi piace!” Altro aspetto che – secondo la De Santi – le due hanno in comune è quell’attaccare e poi cedere alla commozione, ma Barbara chiosa: “La brutta notizia è che non dipende dall’età… io sono ancora così!“.

Come sappiamo dalle anticipazioni delle prossime puntate del Trono classico, Giulia ha finalmente fatto la sua scelta, dando così un clamoroso due di picche ad Alessandro; Barbara invece sta continuando a cercare la sua anima gemella, e proprio nelle ultime ore ha ricevuto via social un invito ad uscire da parte di Armando Incarnato, cosa farà la dama davanti a questa ennesima provocazione?