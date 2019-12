"U&D", Daniele Schiavon torna sui social: la romantica dedica a Giulia Quattrociocche

Sono la coppia del momento, una coppia molto affiatata e allo stesso tempo serena e felice insieme; si parla dei due protagonisti di “Uomini e Donne“, Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche, che hanno concluso la loro esperienza al programma condotto da Maria De Fillippi con un bel lieto fine, degno di ogni storia d’amore.

I due ragazzi si sono conosciuti negli studi del programma, ovviamente è passato del tempo prima del loro effettivo innamoramento, tempo speso unicamente per conoscersi e frequentarsi. Il giorno che ha sancito il fidanzamento tra i due risale al 14 Novembre, ma il pubblico da casa ha avuto modo di venire a conoscenza del lieto evento solo il giorno 2 Dicembre, nel rispetto dei tempi di registrazione.

All’epoca dei fatti Giulia, in qualità di tronista, aveva ben 2 pretendenti, ossia Daniele Schiavon e Alessandro Basciano. I due ragazzi sono dati molto filo da torcere affinché l’ago della bilancia sulla scelta di Giulia, pendesse a loro favore. Ma in poco tempo il cuore della ragazza ha ceduto al ragazzo romano Daniele.

A distanza di tre settimane i ragazzi sembrano molto felici insieme, e da poco Daniele ha ripreso la sua attività sui social come “Instagram“. Di recente ha pubblicato infatti alcune “IG stories” dove riprende alcuni momenti di quotidianità insieme alla sua Giulia.

Commovente è stata la dedica che Daniele ha fatto alla ragazza, sempre tramite social network, una dedica volta a sancire ancora di più quel “Sei mia” che le aveva dedicato a pochi giorni dalla scelta di Giulia, guardando insieme un video dei loro momenti più belli.

Infatti nella didascalia sotto la foto pubblicata da Daniele si legge: “Sono le persone che hanno sofferto a fare del loro meglio per rendere felici altre persone. Perche sanno cosa significa stare male, e non vogliono che nessun altro si senta in quel modo… Sei mia”.