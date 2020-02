Tina Cipollari rivela cosa pensa di Kikò Nalli e Ambra Lombardo

Tina Cipollari è volto di punta nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“. Nel talk show Tina ne è ormai veterana, presenza fissa e costante che con la sua simpatia, esuberanza, a tratti anche eccessiva, da anni è parte integrante del successo della trasmissione. Grazie al suo ruolo di opinionista critica senza freni dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori.

La sua più acerrima nemica è la dama Gemma Galgani, le due non si sopportano palesemente e ogni occasione è buona per dar vita a liti trash, sia in video che a distanza, sui giornali. L’esplosività della Cipollari non è una caratteristica esclusiva alla televisione, ma anche la vita privata di Tina è abbastanza movimentata.

La vamp è stata sposata per quindici anni con l’hayr stilist Kikò Nalli, conosciuto proprio negli studi di “Uomini e Donne”, quando lei muoveva i primi passi e lui era corteggiatore dell’allora tronista del momento. Tina e Kikò si innamorarono, vissero una passione travolgente che li portò al matrimonio e alla nascita di tre figli: Mathias, Francesco e Gianluca.

Ora che le cose tra loro non sono andate per il verso giusto, ognuno ha intrapreso la propria strada e se Tina fa ormai coppia fissa con l’imprenditore fiorentino nel campo della ristorazione, Vincenzo Ferrara, con il quale si vocifera che in primavera ci saranno i fiori d’arancio, Kikò vive una storia tormentata con la professoressa siciliana Ambra Lombardo, conosciuta nella casa del “Grande Fratello” dove entrambi erano concorrenti.

La relazione tra Kikò e Ambra procede tra alti e bassi e poca è la chiarezza sulla situazione tra i due. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti, Tina ha parlato proprio del legame esistente tra il suo ex marito e la sua nuova compagna, dichiarando: “Che vivano la loro storia d’amore tranquilli e sereni: loro due non hanno certo bisogno dei miei giudizi“.

Insomma Kikò e Ambra possono godere della benedizione di Tina, la quale li invita a vivere la loro relazione tranquilli e sereni, esattamente come accade a lei con Ferrara. Dalle parole pronunciate dalla vamp, emerge una Tina inedita, saggia, la quale ricorda che il suo ex marito e la sua nuova compagna non hanno certo bisogno del suo giudizio per poter andare avanti.

Nonostante ultimamente voci di corridoio davano per certa la crisi tra Ferrara e Tina, Vincenzo in una recente intervista ha ufficialmente smentito la cosa e la notizia delle nozze imminenti si fa sempre più insistente e chissà che Ambra e Kikò non decidano di seguire le orme di Tina e Vincenzo, oltre che di partecipare al loro matrimonio.