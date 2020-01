Tina Cipollari: il compagno Vincenzo Ferrara parla della loro relazione

Tina Cipollari è l’opinionista più esplosiva della televisione italiana. Vulcanica, esuberante, simpatica, a tratti eccessiva, infiamma ogni pomeriggio il salotto dei sentimenti, “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi, ed entra nelle case degli italiani, ora con le sue critiche, ora con gli scontri accesi a cui da vita insieme alla dama del trono over, Gemma Galgani.

Se in tv siamo spesso abituati a vederla su di giri, la sua vita privata sembrerebbe essere altrettanto movimentata. Tina infatti è stata sposata per bene quindici anni con l’hair stylist dei vip, Kikò Nalli dal quale ha avuto tre figli, Mathias, Francesco e Gianluca. Il matrimonio tra la vamp e Kikò è naufragato qualche anno fa e adesso entrambi hanno intrapreso strade differenti.

Kikò è fidanzato con la professoressa siciliana Ambra Lombardo, conosciuta nella casa del “Grande Fratello”, mentre Tina fa ormai coppia fissa con Vincenzo Ferrara, imprenditore fiorentino nel campo della ristorazione. Nell’ultimo periodo il gossip intorno alla coppia è divampato, un giorno è stata data per certa la crisi, quello seguente il matrimonio imminente e poi ancora la crisi.

Vincenzo però è finalmente uscito allo scoperto e chiarito come vanno le cose tra lui e Tina. Intervistato dal settimanale “DiPiù“, Ferrara ha categoricamente smentito la crisi con la Cipollari: “Ma quale crisi! Io e Tina siamo sempre innamorati, stiamo bene insieme“. Ha però aggiunto che in realtà vi è un problema che aleggia sulla loro coppia, si tratta della lontananza.

Vincenzo ha lamentato il fatto che vivono in due città diverse, difatti lui vive e lavora a Firenze, mentre Tina è impegnata a Roma tra le registrazioni di “Uomini e Donne” e tre figli da badare. In merito a questo punto, Vincenzo ha dichiarato: “L’unico problema è la distanza, durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di ‘Uomini e Donne’, mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana“.

Insomma Tina e Vincenzo riescono a vedersi solo nel weekend a causa degli impegni di entrambi. Ma a prescindere da ciò Ferrara ha comunque smentito una crisi con la Cipollari, difatti di recente si era parlato di un riavvicinamento tra Tina e Kikò dopo il malore che aveva colpito quest’ultimo, ma Vincenzo ha negato tutto.

Tra Tina e Kikò oggi vi è un rapporto sereno, soprattutto per il bene dei loro bambini e come Nalli ha affermato in una recente intervista, lui e Tina vivono una settimana per uno con i loro figli, in una casa a Roma. Vincenzo Ferrara conosce la situazione della vamp e sa che a Roma ci sono i suoi impegni, ma quando c’è l’amore, come Vincenzo e Tina hanno dimostrato, tutti gli ostacoli si superano.