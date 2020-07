Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si lasciano: "È stanca di vivere un amore a distanza"

A quanto pare, la storia d’amore tra Tina Cipollari e il ristoratore toscano Vincenzo Ferrara sembra essere arrivata al capolinea. Di una possibile crisi se ne parlava già da alcuni mesi, e le voci sono state alimentate per il silenzio scelto dalla coppia nel non commentare tutte le indiscrezioni su di loro.

L’unica smentita è arrivata solamente nel mese di gennaio da parte di Vincenzo Ferrara che, intervistato al settimanale “Di Più Tv”, ha dichiarato: “Nessuna crisi! Tina e io siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”.

La fine di una storia d’amore

Sarebbe stata proprio l’opinionista di “Uomini e Donne” ad essersi stufata della relazione a distanza che sta vivendo insieme a Vincenzo Ferrara. Il settimanale “Di Più Tv” ha contattato un amico della coppia, che ha confermato la fine della storia d’amore tra di loro.

Come riportato dal sito “Gossip e Tv“, l’amico della coppia ha svelato che dietro a questa separazione ci sarebbe Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari: “Tina era stanca di vivere un amore a distanza ma soprattutto ha sempre sperato di ritrovare una certa intesa con suo marito, anche per il bene dei loro bambini”.

Come se non bastasse, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non si sono ancora incontrati dopo la fine del periodo di lockdown. Questo periodo difficile viene condiviso anche da Kikò Nalli che, dopo pochi mesi dalla fine del “Grande Fratello Nip”, si è lasciato con la professoressa Ambra Lombardo.

Ora che entrambi sono single, non va escluso che Tina Cipollari e Kikò Nalli, per riunire nuovamente la famiglia, possano decidere di dare una seconda chance alla loro storia d’amore.