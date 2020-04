Ambra Lombardo e Kikò Nalli, finita ufficialmente la loro storia

Sulla carta una coppia perfetta, con tutte le carte in regola per poter portare avanti la fantastica storia d’amore che era nata tra le mura del Grande Fratello, edizione 2019. Si parla di Ambra Lombardo, influencer del web e volto del programma La Repubblica delle Donne, con l’hair stylist Kikò Nalli, ex marito della famosa opinionista di Tina Cipollari.

Tra i due era nato l’amore in maniera semplice e spontanea, la Lombardo era rimasta altamente colpita dalla forte sensibilità dell’uomo, dal suo essere tenero, dal suo forte senso di paternità e di attaccamento per i figli. Doti che non si trovano spesso in un uomo; tutto sembrava perfetto, ma in effetti da qualche tempo la coppia non dava più segno di esistere, qualcosa in questi mesi sembrava cambiato tra i due.

Numerosi sono stati i followers che lo avevano captato, senza però ricevere conferme; ma in una recente intervista a Di Più, la Lombardo conferma quanto sospettato da molti, ovvero la fine della relazione tra lei e Kikò. Per il momento la donna ha preferito non proferire parola in merito alle motivazioni, preferendo dunque il silenzio stampa e aggiungendo che sarebbe meglio se fosse Kikò a spiegare i motivi della separazione.

A tal proposito la donna afferma: “Sì è finita […] Per adesso preferisco non parlare […] Ora, per rispetto, meglio evitare. […] Preferisco che lo spieghi lui“. C’è comunque da precisare che la storia è sempre stata vista con una certa riserva da parte dell’ex moglie di Kikò, Tina, tanto che l’opinionista, nel dare la sua benedizione circa il rapporto sbocciato tra i due, aggiunge: “Auguro loro serenità. E, se non dovesse funzionare, spero che lui si possa consolare subito“.

Intanto per Tina procede ancora bene la sua storia con il compagno fiorentino Vincenzo Ferrara, addirittura si parla di un eventuale matrimonio nel breve termine, Coronavirus permettendo; una notizia che sicuramente farebbe la gioia di numerosi fan della donna.