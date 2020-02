Tina Cipollari, come procede la sua dieta e quanti chili ha perso

Regina indiscussa del programma più famoso della Mediaset, il famoso dating show “Uomini e Donne“, si parla di Tina Cipollari, che insieme a Gianni Sperti, da anni formano una coppia intramontabile nei ruoli di opinionisti e critici del programma di Maria De Filippi.

Da molto la Cipollari si è sottoposta a un regime dietetico altamente restrittivo, nel tentativo di perdere i tanti chili acquistati duranti gli anni, soprattutto a causa della sua immensa golosità di dolci. La Cipollari infatti da circa due mesi ha iniziato una dieta con privazione totale dei dolci, e con tanta attenzione ai grassi saturi.

Dopo già due mesi di rinunce alimentari, la donna è riuscita ad avere già ottimi risultati, riuscendo in questo frangente a perdere la considerevole cifra di ben 12 chili. Ma la strada è tutt’altro che finita per Tina, che ha come obiettivo la perdita di almeno altri 10 chili per ritornare la suo peso forma.

La donna ha affermato: “La dieta sta andando bene. Direi che mi mancano ancora una decina di chili per raggiungere l’obiettivo e stare bene. Comunque Maria in tivù dice sempre che sono brava, visto che ho raggiunto questo risultato in due mesi“. L’obiettivo ultimo di Tina appare quello di tornare in forma per sposare l’imprenditore fiorentino Vincenzo, con la quale ha una love story da ormai 2 anni.

La dieta della Cipollari appare semplice ma allo stesso tempo efficace, dove prevede i classici 5 pasti al giorno, con tante proteine, frutta secca, ma sono del tutto banditi pane pasta e dolci; al posto della pasta la donna ha sostituito con cereali, che rappresentano un ottimo sostituto alimentare.

Migliorie non solo estetiche per Tina, che appare migliorata anche dal punto di vista di movimento e nel dormire, affermando: “Il mio umore non è cambiato con questo regime alimentare. Mi sento meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Mi sento anche più sgonfia“.