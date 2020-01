Terence Hill parla della serie Don Matteo: "Ha ancora molto da dire"

Terence Hill è il protagonista indiscusso della longeva serie televisiva prodotta dalla Lux Vide e intitolata “Don Matteo“. L’attore ha preso parte a un’intervista, dove ha avuto modo di parlare del futuro della fiction che va in onda sul piccolo schermo da vent’anni. Gli è stata posta la domanda se la dodicesima possa essere l’ultima stagione e non è tardata ad arrivare la risposta di Terence Hill non è tardata ad arrivare. Queste sono le dichiarazioni dell’attore che ha fatto coppia con Bud Spencer: “Per questa tonaca sdrucita ci sono tante altre storie da raccontare”.

Terence Hill ha fatto notare di non amare la parola “successo” e ha assicurato che non ci sono dei segreti particolari intorno agli ascolti ottenuti dalla serie, della quale è il protagonista.

Le dichiarazioni del protagonista della serie televisiva ideata da Enrico Oldoini

Queste sono le parole del protagonista di Don Matteo che si è espresso al riguardo: “Se esistesse una formula, nessuno farebbe più flop”. Nel corso dell’intervista l’attore ha voluto fare un paragone tra la figura del prete con la figura del pistolero Trinità.

L’interprete che, lo scorso anno ha compiuto 80 anni, ha continuato dicendo che in un certo momento della serie si era anche arrivati a pensare alla possibilità di permettere a Don Matteo di fare una sorta di carriera, divenendo vescovo.

Inoltre Mario Girotti ha sottolineato che, quando ho dovuto scegliere tra Don Matteo e “Un passo dal cielo”, non ha avuto dubbi nel dare la priorità alla prima. In merito al futuro di questo prodotto televisivo, ha affermato: “Per quel che mi riguarda sono pieno di entusiasmo e di energia e Don Matteo può benissimo andare avanti”. L’attore ha posto l’accento sulla bicicletta, divenuta il simbolo della fiction ideata da Enrico Oldoini, e lo stesso discorso vale per la tonaca.