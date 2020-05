Taylor Mega, un passato difficile tra eroina e violenze: "Sonia Bruganelli mi ha aiutata"

Taylor Mega, ai tempi della sua partecipazione al reality show “L’Isola dei Famosi“, aveva confessato un passato difficile tra assunzione di droghe pesanti e violenze fisiche. Ora, attraverso una intervista su “Libero Quotidiano”, torna a parlare di questi momenti complicati, aggiungendo particolari inediti.

Per fortuna Taylor può parlare al passato di queste esperienze, essendo riuscita a lasciarsele alle spalle e a trovare la forza di reagire per cambiare totalmente vita. In questo periodo, infatti, sta affrontando la quarantena con Tony Effe della Dark Polo Gang: “Con lui abbiamo passato una buona quarantena“, fa sapere.

Taylor Mega racconta il suo difficile passato

Vuole, però, mettere in guardia dalle cattive intenzioni che hanno molti personaggi che bazzicano il suo mondo virtuale: “Tutti i mondi sono fatti da lupi e c’è la necessità di stare sempre in guardia perché molti tentano di fregarti“, aggiungendo subito dopo: “Avevo iniziato a farmi di eroina e lui era violento“.

Il dramma di Taylor comincia a 15 anni quando si fidanzò con un ragazzo di 18 che le fece attraversare un periodo di disperazione. Fu proprio in quel momento che iniziò a fare uso di droga: “È stato terribile. In quel periodo mi sono persa completamente. Io avevo iniziato a farmi di eroina e di droga lui era violento ma alla fine sono riuscita a rompere quel sistema perverso”.

Anni dopo, poi, un incontro fortunato l’ha aiutata molto ed è stato determinante per uscire da questa terribile condizione fisica e psicologica, stiamo parlando della conoscenza con la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli: “È stata davvero stupenda e mi ha sempre sostenuto senza alcun interesse e solo per amicizia” rivela riconoscente la Mega. Taylor commenta anche questo momento difficile per l’emergenza Coronavirus e ammette che questo nuovo nemico invisibile ha creato in molti la paura di ammalarsi e sarà dura riuscire a scrollarsela di dosso.