Giulia De Lellis e Taylor Mega terrorizzate dal coronavirus

Sono stati confermati i primi due casi, a Roma, di coronavirus. L’allerta nel nostro Paese è al massimo livello, ma sia l’Onorevole Giuseppe Conte che Roberto Speranza, Ministro della salute, invitano i cittadini a restare calmi, poiché il Ministero sta controllando con la massima attenzione l’insorgenza di casi sul territorio nazionale.

Queste parole non sono servite, poiché in Italia in molti stanno prendendo delle precauzioni, a volte discutibili, come non far entrare nei propri locali i cinesi. Anche le influencer nel nostro Paese sembrano essere molto spaventate dal coronavirus; Giulia De Lellis e Taylor Mega, ad esempio, nelle loro ultime storie su Instagram appaiono con una mascherina sul volto.

Le parole di Giulia De Lellis e Taylor Mega

L’ex corteggiatrice di Andrea Damante a “Uomini e Donne” ha pubblicato alcune immagini mentre indossa una mascherina. In questo video raccomanda a tutti di indossarla sempre, in particolar modo mentre ci si trova in luoghi affollati come in un aeroporto.

La De Lellis dichiara che queste mascherine stanno andando a ruba: “Non si trovano più di nessun tipo, neanche quelle leggere. Meglio queste che nulla, volevo anche i guanti”. Successivamente, chiede scusa per il suo comportamento: “Sono una super ansiosa, sarà anche un esempio sbagliato in questi giorni, (…) mi dispiace ma io sono veramente ipocondriaca. Capitemi, scusatemi”.

L’influencer friuliana Taylor Mega, insieme al suo fidanzato, è volata alle Maldive per passare un momento di sano relax dopo le ultime critiche ricevute durante la sua ospitata a “Live – Non è la D’Urso”. Taylor Mega dichiara di essere molto preoccupata per il diffondersi del coronavirus, e per questo si è attrezzata indossando una mascherina e dei guanti.

In molti l’hanno bersagliata, dichiarando che la mascherina da lei indossata è troppo leggera, ma arriva la pronta risposta sui social: “Ragazzi è inutile che mi dite di cambiare mascherina, purtroppo alle Maldive avevano solo questa, speriamo bene”.