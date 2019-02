L’Isola dei Famosi: la prima eliminata è Taylor Mega, ma parla dei suoi trascorsi difficili

Nella seconda puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, c’è stato lo spazio anche per la prima eliminazione. In nomination c’è Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega, quest’ultima mandata da Marina La Rosa in quanto leader della settimana scorsa.

I pronostici di questi giorni portavano come eliminata Taylor Mega. Quest’ultima, con tutta probabilità, ha pagato le parole rivelate sui social prima dell’inizio de “L’isola dei Famosi”. L’ex fiamma di Flavio Briatore, in quella circostanza, ha infatti dichiarato di voler presenziare in Honduras solamente tre settimane.

I pronostici vengono rispettati

Prima del televoto, Taylor Mega ha voluto chiarire le dichiarazioni rilasciate in settimana: “Conosco le mie debolezze, soffro di attacchi di panico e un’esperienza come l’isola non è semplice. Ho avuto problemi di tossicodipendenza. Se sono così piena di ansie è perché ho un passato difficile. Sono uscita da questa situazione dopo sei mesi e i miei non hanno mai saputo niente. Questo reality mi sta facendo scoprire che ce la posso fare”.

Anche Demetra Hampton ha ricevuto del supporto dall’esterno, poiché dagli studi di Canale 5 ha parlato il marito, che spende per lei solamente parole d’amore.

Arriva finamente il momento del televoto, con Alessia Marcuzzi che nomina il primo personaggio che si salva: Kaspar Capparoni. L’attore resta uno dei favoriti per trionfare in questo reality show, e l’esito dell’ultima puntata conferma l’affetto che prova il pubblico nei confronti dell’attore.

Quindi l’eliminazione avviene tra Demetra Hampton e Taylor Mega, ed è proprio quest’ultima ad abbandonare il reality show di Canale 5. Prima di farlo però, Alessia Marcuzzi, attraverso il “bacio di Giuda”, gli chiede chi vuole mandare in nomination e lei sceglie Demetra Hampton.