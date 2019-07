Stefano De Martino prende in giro gli influencer: "Così la mia pelle profuma"

Stefano De Martino sta attraversando un periodo davvero felice: ha ritrovato la serenità con l’ex moglie Belen Rodriguez insieme alla felicità del figlio Santiago e sul piano professionale si stanno aprendo molte porte per lui. Senza contare che in questi giorni si è scatenato il gossip intorno ad un’eventuale gravidanza della Rodriguez.

Forse, proprio l’euforia del momento, ha sciolto tutti i freni inibitori di De Martino che si è lasciato andare ad un siparietto molto divertente sulle sue Instagram Stories. Cavalcando l’onda delle ultime tendenze sull’affollato social network, Stefano ha voluto ironizzare su quella che sembra essere diventata la professione più in voga al momento: l’influencer.

Chiunque vanti un buon numero di followers può addentrarsi in questo mondo lavorativo – e talvolta anche molto remunerativo – che vede personaggi più o meno famosi spalmare creme, sfilare con abiti e provare nuovi make up, tutto per la gioia di chi li segue incuriosito.

Proprio questa moda, ha dato l’assist a De Martino per realizzare una gag mentre si trovava in bagno, davanti allo specchio, habitat naturale di molti influencer che cercano di ingolosire i propri followers per far acquistare loro quella crema, piuttosto che quel trattamento rimpolpante.

Stefano De Martino e la parodia dell’influencer

“Sono qui in bagno, dove mi trucco solitamente prima di uscire e voglio svelare a voi, miei cari followers, i miei segreti di bellezza“, esordisce così l’ex ballerino di Amici, con una serietà che ben presto non riuscirà a sostenere, “Partiamo da una cosa che per me è fondamentale: il dentificio” e ne alza un tubetto, continuando a precisare che non è fondamentale per l’uso che solitamente se ne fa – lavarsi i denti – bensì per qualcosa che lascerà tutti a bocca aperta.

Poi apre il tubetto e ne mette un po’ proprio sotto gli occhi e continua a spiegare: “Faccio questo prima di uscire, per far sì che la mia pelle profumi” e qui non riesce a trattenere un sorriso divertito. Subito dopo l’immancabile screen con il tubetto in bella vista, dietro Stefano con una fascia fucsia in testa e sotto il codice sconto per questo prodotto necessario per chi vuole profumare.

Insomma, tanto divertimento! Ora vedremo se anche gli influencer la prenderanno a ridere o si sentiranno presi in giro da questa parodia che si è inventato De Martino.