Belen è incinta: su Gente la foto che lo conferma

Tra i gossip più chiacchierati del momento spicca senza dubbio quello relativo alla presunta gravidanza di Belen Rodriguez. Moltissimi gli indizi che nelle ultime settimane hanno insospettito i fan, che ci sperano davvero tanto dopo che la showgirl argentina è tornata insieme a Stefano De Martino, marito e padre del suo primogenito, dopo una lunga separazione.

Tra questi, uno strano malore che ha costretto la bella Belen ad interrompere le riprese della puntata di “Tu Si Que Vales” e che ha alimentato ancora di più il gossip. Pare, però che finalmente sia arrivata la conferma: nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati, in realtà, ma alcune foto pubblicate dal settimanale Gente lasciano davvero poco spazio ai dubbi.

Sulla nota rivista, infatti, si possono vedere alcuni scatti di Stefano e Belen durante la loro vacanza al mare, sulla barca che porta il nome del loro bambino. Ciò che salta immediatamente all’occhio è senza dubbio una sospetta rotondità sull’addome della showgirl. Si tratta sicuramente di un importante indizio, dato che siamo abituati a vedere Belen in forma smagliante, con la figura sempre snella e tonica e gli addominali scolpiti.

Belen e Stefano non hanno mai nascosto, nemmeno in passato, di desiderare una famiglia grande e, quindi, di voler regalare presto un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago, che ha ormai 6 anni. Che i due abbiano già provveduto a mettere in cantiere il secondo figlio?

Per il momento la coppia non ha commentato le voci sulla gravidanza: nonostante entrambi siano molto attivi sui social e condividano costantemente con i moltissimi follower i momenti piu importanti della loro quotidianità, nessuno dei due ha fatto il minimo accenno alla cosa. Non ci resta altro che attendere una dichiarazione dei diretti interessati in risposta alle foto pubblicate su Gente per capire se effettivamente la famiglia si allargherà presto.