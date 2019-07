Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il figlio Santiago spopola sul web con il suo indovinello: "Perché Dio ci ama?"

Mentre il gossip estivo si scatena sulla presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez, a catalizzare l’attenzione del popolo del web nelle ultime ore è il figlio della celebre showgirl e conduttrice di “Tu si que vales”, Santiago De Martino, che ha lanciato sui social un indovinello che sta facendo il giro della rete.

Il piccolo Santiago, sebbene sia stato in passato molto attaccato da haters senza scrupoli, sembra davvero rubare giorno dopo giorno la scena ai più celebri genitori, che si stanno godendo una vacanza da sogno nella meravigliosa cornice dell’isola spagnola di Ibiza, tra gite in barca, passeggiate in bicicletta e tanto divertimento.

L’indovinello di Santiago infiamma i social

Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram un video in cui è protagonista il piccolo Santiago, che ha sorpreso tutti chiedendo di dare una motivazione, un perché, alla sua affermazione: “Dio ci vuole tanto bene“; La prima a voler tentare una risposta è mamma Belen che risponde: “Perchè siamo brave persone?“, ma non sembra essere la risposta giusta.

La risposta giusta la dà subito dopo Santiago, che dice: “ci vuole tanto bene perchè ci ha creato. Se ci ha creato ci vuole bene, era un suo sogno crearci“. Una riflessione sicuramente molto dolce, ma anche molto profonda se consideriamo la tenera età del figlio di Belen e Stefano De Martino.

Santiago ama divertirsi ed essere protagonista dei filmati dei genitori, infatti lo scorso anno i suoi video di traduzione di alcune parole italiane in dialetto napoletano, con tanto di mimica, hanno spopolato sul web diventando in breve tempo virali, attestando al contempo la grande simpatia ed ironia che il giovane De Martino già dimostra a soli 6 anni.

Il ritorno di fiamma tra il conduttore di Made in Sud e la Rodriguez ha sicuramente reso molto felice il piccolo Santiago, che molto presto potrebbe, secondo i rumors che si rincorrono in rete, ricevere la notizia dell’arrivo di un fratellino o di una sorellina.