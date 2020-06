Stefano De Martino parla della crisi con Belén Rodríguez: "La mia vita privata deve rimanere tale"

La crisi tra Belén Rodríguez e Stefano De Martino è ormai una cosa certa. Negli ultimi giorni la showgirl argentina, oltre ad aver pubblicato un video sul proprio profilo Instagram dove svela tutte le difficoltà dietro alla loro storia d’amore, sta pubblicando varie storie senza l’anello al dito. Per il momento non si conoscono i motivi dietro a questa crisi, anche se sul web girano molte voci.

Secondo il settimanale “Chi“, diretto dal conduttore Alfonso Signorini, che ha lanciato per primo questa notizia, i primi dissapori sono nati quando Stefano è sbarcato negli studi Rai a Napoli per registrare le nuove puntate di “Made in Sud“. Secondo le ultime indiscrezioni, un amico dell’ex ballerino ha svelato che Stefano avrebbe tradito la sua fidanzata.

L’intervista a Stefano De Martino

Ovviamente questa notizia va presa con le pinze, poiché si tratta di semplici indiscrezioni. Negli ultimi giorni però l’ex conduttore del daytime di “Amici” di Maria De Filippi ha rilasciato una intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“, diretto da Aldo Vitali, dove menziona la sua attuale storia con Belén Rodríguez.

Ma a quanto pare Stefano De Martino vuole evitare di dare in pasto al pubblico ulteriori informazioni sulla sua vita privata: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”.

Si tratta di una decisione diametralmente opposta a quella di Belén Rodríguez, poiché la showgirl ha promesso che nei prossimi giorni vuole dire tutta la verità sulla sua crisi con Stefano Di Martino. E sicuramente in questa circostanza ne vedremo delle belle, poiché l’ex valletta del Festival di Sanremo potrebbe confermare o smentire il tradimento del suo uomo.