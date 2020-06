Sossio Aruta vorrebbe tornare al Grande Fratello Vip

Sossio Aruta è un personaggio del mondo televisivo molto seguito soprattutto sul suo profilo Instagram. Deve la sua fama al programma “Uomini e donne” condotto da Maria De Filippi. Lì, dopo anni di ricerca, ha conosciuto la sua compagna Ursula Bennardo. Dalla loro relazione è anche nata una bambina, Bianca.

Sossio Aruta è stato anche uno dei protagonisti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini, ma ha affermato di voler tornare in un’edizione futura. L’uomo, dopo aver partecipato a “Uomini e donne” e “Temptetion Island”, ha preso parte all’edizone del Grande Fratello che ha visto vincitrice Paola Di Benedetto.

Durante il suo percorso ha regalato al pubblico molte scene divertenti e molte romanticherie dedicate alla sua compagna e alla sua famiglia. A causa del suo carattere è stato anche criticato, ma molti sono i fan che hanno apprezzato i suoi gesti. L’uomo è molto attivo sui social e recentemente ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui è seduto nel confessionale del Grande Fratello.

Sotto alla foto ha scritto “Prima o poi ci tornerò. Non mi sono confessato abbastanza“. Ha proseguito definendo il suo percorso un viaggio incompleto e si dice dispiaciuto di esser arrivato tardi e con una pandemia in corso. Ha anche detto di esser felice di esser arrivato terzo in classifica ma spera di poter rientrare un giorno per completare il suo percorso e mostrare fino in fondo la sua personalità al pubblico da casa.

Il post si è concluso con una scritta ironica e divertente, tipica del carattere dell’ex cavaliere di “Uomini e donne”: “Patrik 2 la vendetta“. Il compagno di Ursula Bennardo sembra dunque pronto per affrontare una nuova avventura nella casa più spiata d’Italia. Non ci resta che aspettare per vedere se Alfonso Signorini gli darà un’altra chance nelle edizioni future.