Simona Tagli attacca l’ex fidanzato Antonio Zequila: "Sei sempre stato invidioso di me"

Antonio Zequila continua a far parlare di sè dopo la sua esperienza nella quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. L’attore è stato infatti uno dei protagonisti della trasmissione, prima di perdere il consenso del pubblico a causa dell’ingresso di Sossio Aruta.

L’attore ha fatto parlare di sè soprattutto per le sue vecchie storie d’amore o semplici flirt con persone famose dello spettacolo. Nella casa sono poi nate alcune indiscrezioni mai confermate del tutto, come ad esempio una sua presunta notte di passione con Adriana Volpe, che ha causato numerosi litigi negli studi di Cinecittà.

Le parole di Simona Tagli

Una delle donne più importanti nella vita di Antonio Zequila è stata sicuramente Simona Tagli, la loro relazione è durata circa sette anni. Questa separazione però non è avvenuta nella maniera più tranquilla possibile, poiché la showgirl, nelle recenti interviste, ha lanciato dure frecciatine nei confronti dell’attore.

Al settimanale “Di Più Tv“, diretto da Osvaldo Orlandini, la Tagli torna a parlare di Antonio Zequila, attaccandolo duramente: “Durante la nostra relazione io ero all’apice del successo e tu non eri nessuno: al ‘Grande Fratello Vip’ non hai parlato di me per prenderti una rivincita. […] tu sei sempre stato invidioso di me. Hai raccontato di storie e storielline e non ti sei degnato di dire una sola parola sull’unica, grande storia d’amore della tua vita”.

Come riportato da Simona Tagli, Antonio Zequila le avrebbe detto, all’epoca, che la lasciava con l’obbiettivo di avere una relazione con Sharon Yvonne Stone: “Mi avevi detto di avere una storia con lei e volevi andare a vivere insieme a lei […] E’ stato vergognoso”. Anche nella casa del “Grande Fratello Vip”, Antonio Zequila ha parlato della sua love story con Sharon Stone. Durante una chiacchierata con Antonella Elia il gieffino ammette di aver conosciuto l’attrice durante un viaggio a Parigi.