Serena Rutelli parla del rapporto con i fratelli ritrovati grazie al Grande Fratello: "Ci vorrà molto tempo"

Serena Rutelli fin da piccola ha sempre avuto il desiderio di entrare nella Casa del Grande Fratello e durante la sedicesima edizione del reality show da poco conclusa, è riuscita a realizzare il suo sogno. Ha varcato la porta rossa e si è messa in gioco insieme ai suoi compagni di avventura, affrontando il suo passato non certo facile.

La ragazza, infatti, è la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma. La sua adozione è avvenuta dopo che lei e la sua sorella Monica sono state portate in un orfanotrofio dal padre e, tempo dopo, entrambe hanno trovato i coniugi Rutelli pronti ad aprir loro le braccia e accoglierle con tanto amore e affetto.

Una storia iniziata male, ma che ha potuto avere un lieto fine. Davanti alle telecamere di Canale 5, Serena è riuscita a sapere chi fosse la sua mamma naturale attraverso una lettera che la metteva al corrente di ciò che era successo anni indietro. La donna, come lei stessa ha dichiarato, è una clochard e ha espresso il desiderio di incontrare Serena, ma lei non ha acconsentito e ha voluto lasciare le cose così come erano andate fino a quel momento.

Serena Rutelli non sembra essere ancora pronta per un rapporto con il fratello

Cosa diversa, invece, per il fratello che la madre naturale ha avuto durante una relazione con un altro uomo. Serena sembrava intenzionata a creare un rapporto con lui e con la sua famiglia, ma le cose, invece, stanno andando in tutt’altra direzione.

Sulle pagine del settimanale “Gente”, infatti, Serena ha dichiarato di non aver iniziato a frenquentare i suoi fratelli: “Io e mia sorella Monica viviamo e lavoriamo insieme. Gli altri miei fratelli, quelli che si sono fatti vivi tramite il Grande Fratello, non riesco per ora a farli entrare nella mia vita. Ci vorrà molto tempo“.