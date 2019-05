GF16, Serena Rutelli ritrova il fratello naturale: "La mia porta è aperta"

Serena Rutelli, concorrente del reality show di Canale 5 “Grande Fratello 16“, è stata tra i protagonisti assoluti dell’ultima puntata andata in onda lunedì 6 maggio 2019, durante la quale, a distanza di una settimana, la giovane figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli rivece un’altra lettera, stavolta da parte del fratello biologico.

La scorsa settimana Serena aveva ricevuto una lettera da parte della madre naturale, una clochard che ha chiesto di incontrare non solo Serena, ma anche l’altra figlia, Monica, anche lei adottata 22 anni fa dai coniugi Rutelli. Nonostante qualche iniziale esitazione, Serena ha replicato con un netto diniego alla proposta della madre, ma cosa diversa è stato per il fratello biologico.

La reazione di Serena Rutelli

Nel corso dell’ultima puntata del “Grande Fratello” Barbara D’Urso ha annunciato di aver ricevuto in redazione la lettera del fratello biologico della Rutelli, da qui, la decisione, unitamente a Barbara Palombelli, di far pervenire il messaggio a Serena, che ancora una volta è stata messa difronte al suo passato doloroso.

Stando a quanto raccontato in trasmissione, il ragazzo, figlio della stessa madre di Serena, fu adottato in tenera età e quindi messo successivamente a conoscenza dell’esistenza delle sue sorelle. Oggi, come ha raccontato nella sua lunga missiva, il giovane è sposato e ha due bimbe, ma mai si sarebbe aspettato di vedere per la prima volta la sorella al Grande Fratello.

Gaetano, questo il nome del ragazzo, ha quindi espresso il desiderio di poter incontrare Serena e Monica, un desiderio che è stato accolto dalla Rutelli che ha replicato: “La mia porta è aperta” – quindi ha poi aggiunto di aver molto apprezzato le parole del fratello e di essere disposta ad incontrarlo appena uscita dal reality.

Una reazione che ha fatto esultare il pubblico in studio ed i telespettatori a casa, che invece la scorsa puntata erano divisi davanti alla reazione della Rutelli circa la richiesta d’incontro della madre biologica.