Grande Fratello 16, Serena Rutelli duro sfogo contro la madre biologica: "Ora hai le pa**e di scrivermi una lettera?"

Serena Rutelli è una concorrente del Grande Fratello 16 e, nonostante si sia sempre dimostrata calma e tranquilla, il pubblico da casa e gli utenti del web non hanno ancora capito esattamente se la sua sia una strategia per vincere il reality oppure sia veramente così. Nelle scorse ore però, la figlia di Barbara e Francesco Rutelli ha dimostrato di avere un bel caratterino sfogandosi con Michael Terlizzi e parlando della madre biologica.

Come ben sanno ormai tutti i telespettatori che seguono il reality di Cinecittà, Serena ha alle spalle una storia familiare molto complicata. Oltretutto ha scoperto anche dell’esistenza di un fratello ovvero Gaetano che, oltre ad essere più grande di lei e della sorella Monica, è stato adottato a sua volta dalla sorella della madre biologica.

“Non hai avuto le pa**e di uscirne prima e ora hai le pa**e di uscirne adesso? Non hai avuto le pa**e prima e ora hai le pa**e di scrivermi una lettera…dai!” ha infatti chiosato Serena mentre il figlio di Franco non ha potuto far altro che accogliere lo sfogo della ragazza. Serena ha altresì rivelato di volerne parlare assolutamente con i suoi genitori adottivi, la sorella ed il fidanzato Alessandro per capire esattamente quali sono le loro consideranzioni.

Michael ha voluto esprimersi su quanto successo alla compagna di reality sottolineando che era inevitabile che sua madre biologica si sarebbe fatta viva considerando anche il fatto che Serena è stata adottata da una famiglia famosa. La gieffina ha ringraziato tantissimo Terlizzi per esserle stato accanto ritornando al discorso della sua presunta omosessualità.

“Questi non erano attacchi, per me è un complimento, non è un problema. Semplicemente il punto è esserlo o non esserlo” ha invece risposto il modello in maniera molto pacata e tranquilla. Entrambi sono al televoto con Martina Nasoni e non ci resta dunque che attendere la puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 27 maggio per vedere se potranno rimanere nella casa più spiata d’Italia.