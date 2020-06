Serena Enardu spiega i motivi della rottura con Pago: "Non si è mai fidato di me"

Fino a questo momento sia Serena che Pago hanno svelato storie molto contrastanti dietro la loro separazione. Come svelato dal cantante, avrebbe trovato alcuni messaggi scambiati da Serena con Alessandro Graziani, ex tentatore di “Temptation Island Vip”, rimanendo molto stupefatto per i contenuti degli sms.

Ma, prima Serena Enardu e poi Alessandro Graziani, hanno immediatamente smentito che ci sia stato qualcosa di più serio di una semplice amicizia. In particolar modo l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha accusato Pago di aver messo su questo teatrino per pubblicizzare la sua prima autobiografia intitolata “Vagabondo per amore: La mia vita dalla A alla Z”, in uscita tra pochi giorni.

La verità di Serena Enardu

Finalmente, dopo tanto silenzio dietro ai motivi della separazione con Pago, la Enardu si è decisa a farsi intervistare dal magazine di “Uomini e Donne“. In questa circostanza ha svelato la sua verità dietro la fine della storia d’amore con Pacifico Settembre, smentendo quasi tutte le sue dichiarazioni passate.

La Enardu inizialmente ci tiene a precisare che Alessandro Graziani, attualmente a “U&D”, non c’entra niente con questa improvvisa rottura: “Per quanto riguarda me e lui smentisco il fatto che ci siamo lasciati per dei messaggi che ha letto sul mio cellulare. Questa è una montatura per cercare di uscirne come vittima”.

Secondo la Enardu, le cause di questo addio sarebbero da collegare alla forte gelosia provata da Pago, poiché non avrebbe mai digerito i suoi rapporti con gli altri uomini: “La verità è che Pacifico non si è mai fidato davvero di me”. Proprio per questo motivo, non sarebbe la prima volta che controllerebbe il suo cellulare.

A Pago infatti gli darebbe fastidio che lei prenda le difese di un altro uomo, bollando questo pensiero come folle da parte di una persona che vede malizia dove non ce n’è. Per Serena infatti l’amore non è una gabbia, poiché gli spazi del partner potrebbero servire a nutrire la coppia.

Infine, spiega la notte prima del fatidico addio: “È andato a dormire in taverna. Il mattino seguente mi ha chiesto di uscire da casa insieme a mio figlio, perché non riusciva a fare tutte le valigie e andarsene via davanti a noi“. Durante la doccia di Serena, Pago avrebbe letto questi messaggi scambiati tra la Enardu e Alessandro Graziani, conversazioni considerate da lei vecchie, che ha travisato e mal interpretato. Secondo lei però, il suo ex fidanzato avrebbe già visto quei messaggi di nascosto in passato.