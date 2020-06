Pago e Serena, la verità di Alessandro Graziani

Duro sfogo di Alessandro Graziani, ex tentatore di “Temptation Island” e corteggiatore di Giovanna Abate. Il ragazzo infatti si è lasciato andare ad una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine, tentando, ancora una volta, di chiarire la questione che lo vede protagonista nella vicenda tra Pago e Serena Enardu.

Graziani ha reputato altamente offensivo, una vera mancanza di rispetto, il fatto che venga sistematicamente coinvolto, senza il suo consenso, in situazioni che non lo riguardano più da un pezzo. Infatti Alessandro accusa chi, nel tentativo di farsi luce, approfitta della sua immagine senza alcun diritto o permesso.

Ovviamente questa è una dura stoccata nei confronti di Pago, infatti Graziani chiosa: “Tutto questo è successo solo perché qualcuno ha cercato di farsi luce approfittandosi di me. […] Forse ancora si scambia la mia pacatezza per poco carattere e allora si cerca di usarmi come capro espiatorio pensando che io subisca e non reagisca“. A fronte di tutto questo, il ragazzo ha deciso quindi di vuotare il sacco e di aggiungere quei dettagli che in precedenza aveva omesso.

A più riprese infatti Graziani si è dichiarato un ragazzo sincero, che non ha mai mentito su niente, ha solo omesso alcuni particolari della relazione esistente tra lui e Serena Enardu. Il corteggiatore infatti aggiunge: “Sono pronto a spiegare tutta la mia verità, perché non permetto a nessuno di infangarmi“.

Alessandro confessa che in realtà, lui e Serena si sono visti soltanto due volte, a Cagliari e a Sabaudia, con un ipotetico terzo incontro il giorno ottobre, ma mai avvenuto. Il motivo del mancato terzo incontro è stato attribuito al fatto che Serena aveva declinato l’incontro, a causa della sua preoccupazione di essere stato poco chiara e incisiva durante il confronto tra lei e Pago a UeD, turbando la Enardu e annullando l’incontro.

Alessandro inoltre confessa che la storia con Serena si può dire che sia finita il giorno 31 ottobre, dove afferma: “Ho capito che voleva trovare un modo per chiudere ed essendo io il più infatuato tra i due, mi sono fatto da parte“. Nonostante tutto però Graziani ha comunque affermato che i rapporti tra lui e Serena sono rimasti ottimi, tanto che a più riprese si sono sentiti per confortare la ragazza, a seguito delle tante critiche ricevute in quel periodo.

Infine Graziani conclude che non vuole più affrontare questo capitolo in futuro e di essere stanco di ritornare sempre sullo stesso argomento: “Non mi interessa più sentirla perché la avverto come una persona distante da me […] nessuno si è mai preoccupato di evitare di tirarmi dentro una situazione che non mi riguarda più“.