Serena Enardu chiude definitivamente con Pago: "Ora ricomincio non per lui, ma grazie a lui"

Negli ultimi giorni, Pago sembra aver riaperto nuovamente ad una possibile riappacificazione con Serena Enardu. Infatti il cantante, in una recente intervista al settimanale “Oggi“, diretto dal giornalista Umberto Brindani, rivela che queste cose non si decidono preventivamente, ma vengono improvvisamente in base alle circostanze.

A quanto pare, però, Serena non sembra pensarla alla stessa maniera. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Pago facendosi intervistare dal magazine della trasmissione, invitando l’ormai ex compagno a trovarsi una donna che possa accettarlo. Sul settimanale la donna rivela che è rimasta molto delusa per come si sta comportando Pago in queste ultime settimane.

È molto dispiaciuta che sia stato nuovamente tirato in ballo Alessandro Graziani – conosciuto per essere stato il tentatore della coppia a “Temptation Island Vip” – e ci tiene a sottolineare che tra i due non è mai nata una vera e propria storia d’amore, ribadendo di non aver mai smesso di amare Pacifico.

Rivela che, fino a quando non ha letto l’intervista di Pago al settimanale “Chi“, era all’oscuro dei pensieri del suo ex compagno. In questo periodo infatti si è voluta concentrare soprattutto sul suo profilo Instagram, ritenendolo come uno dei mezzi più diretti per comunicare con i suoi fan. Proprio per questo motivo, nelle ultime settimane ha voluto rifiutare tutte le proposte di interviste, concedendosi solamente ora per difendersi dalle dichiarazioni del cantante.

Come riportato testualmente da “News U&D“, Serena Enardu sembra aver deciso di non concedere una terza chance alla relazione con il suo ex: “Spero trovi una donna che lo accetti e che voglia vivere la vita con i suoi stessi schemi. […] in questa esperienza ho scoperto di essere forte, ma di avere ancora molto da imparare: forse sono troppo ingenua. […] Ma ora ricomincio non per lui, ma grazie a lui”.