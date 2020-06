Pago disposto a perdonare Serena Enardu: "Chi può dirlo?"

Continua la diatriba tra i due ex fidanzati Pago e Serena Enardu. I due ragazzi sono infatti molto spesso protagonisti delle principali pagine di gossip da un anno a questa parte, a causa del loro continuo tira e molla, che continua ad evolversi di giorno in giorno. A nulla infatti pare sia servito il periodo di lockdown trascorso insieme, tutt’altro, trai i due sembra si siano esacerbati i rancori passati, provocando la rottura definitiva.

Secondo Pago infatti, autore del suo libro autobiografico “Vagabondo per amore“, la rottura definitiva con la sua Serena è iniziata durante il periodo di quarantena, per poi concretizzarsi a maggio. Il motivo principale della crisi è stato il fatto che il cantante pare abbia scoperto la storia passata di Serena Enardu con il tentatore Alessandro Graziani.

Ovviamente tutti erano a conoscenza di questa liaison, ma ciò che è sfuggito agli occhi di molti, Pago compreso, è che non era affatto un’avventura, ma una vera e propria storia d’amore, sminuita da Serena, provocando ovviamente un forte senso di sconforto e tradimento in Pago, che si era fidato cecamente della versione della Enardu.

A quel punto è stato solo questione di tempo prima del concretizzarsi della crisi; nonostante tutto però sembra che il cantante sia comunque aperto a un confronto, a un perdono futuro, non negandosi alcuna possibilità, tanto che Pago ha risposto al settimanale Oggi, a seguito della domanda di un possibile ritorno di fiamma: “Chi può dirlo? Non faccio mai previsioni. Il problema poi non è perdonare ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi“.

Lo stesso Pago ha poi confermato la sua versione di non essere un uomo che porta rancore, ma ciò che più lo ferisce sono le mancate verità: “Sono convinto che avrei avuto il diritto di sapere la verità e di scegliere. Invece Serena mi ha mentito: mi ha detto che si sono visti solo qualche volta e non è vero“.

Continuano intanto le frecciatine e le stoccate tra i due sui social, tanto che lo stesso Pago, nonostante non sia notoriamente molto attivo sui social, ha comunque affermato: “Mi fa male questa situazione […] Non pensavo saremmo mai arrivati a questo punto: ci si può lasciare ma con civiltà, non così“.