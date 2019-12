Scontro Sgarbi – Luxuria, interviene Maurizio Costanzo

Da qualche settimana tiene banco la furiosa lite tra Vittorio Sgarbi e Vladmir Luxuria. Entrambi invitati da Barbara D’Urso a partecipare alla puntata di “Live- Non è la D’Urso“, hanno dato vita ad uno scontro infuocato, con Vittorio Sgarbi che è stata abbastanza offensivo nei confronti di Vladmir Luxuria.

Sgarbi ha offeso pesantemente la Luxuria, soprattutto sulla sua sessualità e sul suo orientamento di genere. Il web nell’immediato è insorto difendendo Vladmir e condannando non solo lo stesso Sgarbi, ma anche e soprattutto Barbara D’Urso, rea di non aver difeso la Luxuria ma di essere rimasta inerme mentre lo scontro si consumava.

La conduttrice si è personalmente scusata in diretta tv con Vladmir Luxuria e dopo che quest’ultima le ha confessato che si sarebbe aspettata un minimo di difesa da parte sua, tra le due donne tutto è tornato alla normalità. Sulla vicenda però si è espresso anche Maurizio Costanzo che ben conosce Vittorio Sgarbi, politico e critico d’arte.

Attraverso il settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, Costanzo si è pronunciato sulla vicenda mentre rispondeva ad un lettore che gli ha chiesto per quale motivo Sgarbi si comporti in questo modo. Maurizio ha dichiarato: “Sgarbi è offensivo con gli altri ospiti in tv perchè è nel suo carattere. Va da sè che l’ho visto trattenersi anche in maniera perfetta. Probabilmente c’è qualcuno che lo irrita in particolar modo“.

Insomma Maurizio Costanzo ha in qualche modo giustificato il carattere di Sgarbi, il quale più e più volte esagera con gli altri quando appare in televisione. Con Vladmir Luxuria è indubbiamente sfociato in un atteggiamento poco garbato, tanto per usare un eufemismo, anche perchè in gioco vi era una situazione delicata quale l’orientamento di genere della Luxuria.

Nonostante il critico d’arte abbia un carattere esplosivo a detta di Costanzo ha anche saputo trattenersi in passato in televisione, eppure ciò non è per niente accaduto quando si è ritrovato faccia a faccia con la Luxuria. Che ci sia davvero qualcuno che lo irriti come insinuato da Costanzo? Chissà che lo stesso Sgarbi non decida di intervenire e chiarire una volta per tutte la vicenda.