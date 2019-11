Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso chiede scusa a Vladimir Luxuria: "Ci è rimasta male per le parole di Vittorio Sgarbi"

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il rotocalco di Canale 5, i telespettatori hanno assistito a un duro scontro tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Il critico d’arte in questa ospitata ha fatto riferimento a una presunta attività di prostituzione dell’ex parlamentare negli anni ’80 e ’90.

La discussione è andata per le lunghe, finendo anche in una lite furibonda tra Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi. Il saggista però continua ad alzare i toni, dichiarando di aver visto con i suoi occhi nell’89 l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” travestita da donna.

Le scuse di Barbara D’Urso

Queste dure parole dette da Vittorio Sgarbi sembrano aver demoralizzato molto l’ex parlamentare Vladimir Luxuria. Infatti, nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque” andata in onda il 20 novembre, la conduttrice Barbara D’Urso ha voluto chiedere scusa a Vladi per le dure dichiarazioni di Sgarbi.

Barbara D’Urso su questo argomento dichiara: “Voglio mandare un grandissimo abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria. Noi dopo la diretta dell’altra volta io e Vladi ci siamo sentite e scritte mandandoci dei cuori e lei mi ha mandato un cuore rosso bellissimo perché Vladi ci è rimasta male per il fiume in piena che era Vittorio Sgarbi”.

La D’Urso poi aggiunge che a volte Vittorio Sgarbi può essere ingestibile: “Voi sapete che Sgarbi del resto è veramente inarrestabile purtroppo molte volte nessuno riesce a fermarlo. Vladi è l’unica che riesce a gestire forse Vittorio Sgarbi, sapeva di confrontarsi con lui“.

Infine, per chiudere la discussione, Barbara D’Urso ipotizza che quella sera Vladimir Luxuria ci sia rimasta male perché forse era un pochino più fragile rispetto ai giorni scorsi. Proprio per questo motivo sottolinea il suo dispiacere che tutto questo sia successo nella sua trasmissione, concludendo che con Vladi ci saranno altre occasioni per chiarire.