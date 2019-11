Live – Non è la D’Urso, lo scontro tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria: "Dicevi in giro che eri una prostituta!"

Nell’ultima puntata del rotocalco di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso“, il pubblico ha assistito a un duro scontro tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Durante le sfere l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” attacca inizialmente Vittorio Feltri, dichiarando che spesso nei suoi articoli di “Libero” usa termini molto pesanti come “frocio” o “ricchione”.

Il direttore di “Libero” però non ci sta, etichettando Vladimir Luxuria come una persona cafona, poiché lui si prende il diritto di scrivere come vuole sul proprio giornale rivelando che le parole usate vengono pubblicate su tutti i dizionari più importanti italiani. Luxuria continua ad insistere sul suo punto di vista, concludendo che in molti si sono suicidati dinanzi a certe dichiarazioni.

Il confronto tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria

Proprio dopo la lite con Vittorio Feltri, tocca a Sgarbi ad avere un confronto con l’ex isolana. L’argomento si incentra su alcune dichiarazioni fatte dal critico d’arte nei mesi scorsi, in cui decise di associare Vladimir Luxuria alla prostituzione. Ma in questa circostanza non arrivano le smentite di Vittorio Sgarbi.

Il saggista infatti dichiara di aver letto questa notizia in una vecchia intervista rilasciata al “Corriere della Sera“. Lei però nega ogni tipo di affermazione, ma Sgarbi non ci sta: “La prostituzione è dichiarata in una sua intervista ed è vista da me non negli anni ’90 ma negli anni ’80”, rivelando infine di averla beccata in evidente posizione di chi batte.

Vladimir Luxuria continua a ribattere, affermando che una persona come lei deve avere tutto il diritto di camminare in strada e non essere scambiata per una prostituta. Ma Vittorio Sgarbi continua per la sua strada: “Tu eri una prostituta! L’hai dichiarato tu, non negare la realtà! Ti vergogni del passato, di quello che sei stato? Non eri un uomo? Vabbè… Sei una donna, non hai il c***o e sei una santa. Dai, ho visto un’altra! Non eri tu, non ti conosco”.