Riccardo Guarnieri, i motivi che lo hanno spinto a cancellare le foto con Ida

La storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è indubbiamente la più tormentata e altalenante che si sia mai vista nella storia di “Uomini e Donne“. I due protagonisti del trono over si sono presi e lasciati tantissime volte, con un tira e molla estenuante che li ha portati poi sempre a far pace ogni volta che hanno litigato.

Dopo la richiesta di matrimonio da parte di Riccardo e la risposta affermativa di Ida, si pensava che tra i due le cose potessero finalmente andare per il verso giusto, ma le lacrime della Platano durante la sfilata delle dame a “Uomini e Donne” e consequenzialmente l’eliminazione di tutte le foto di coppia dal profilo Instagram di Riccardo, avevano spaventato e non poco, i fan della coppia.

Durante la messa in onda della puntata del 5 marzo del trono over, i due sono stati ospiti in puntata e più affiatati che mai hanno confessato di aver vissuto si un momento brutto nel quale si erano ancora una volta lasciati, ma che adesso è tutto tornato alla normalità e si amano più di prima. Mentre erano al centro studio non hanno raccontato i motivi del loro allontanamento, ma è stato Riccardo a chiarire il tutto grazie ad un’intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine“.

Riccardo ha finalmente confessato cosa lo ha portato lontano da Ida e a quanto pare ci sarebbe una terza incomoda, si tratta di una donna che Riccardo avrebbe frequentato nel 2018 prima di tornare nel programma da single, quando con Ida le cose erano finite. Nonostante i due non stessero più insieme, la Platano è venuta a conoscenza della cosa e non l’ha presa bene.

Le parole del bel Guarnieri sono state molto chiare: “Prima di tornare nel programma, nel 2018, fuori dalla trasmissione avevo conosciuto una donna con cui ho avuto una breve liaison, che poi è finita. Lei era molto presa da me, ma io davvero l’ho vista pochissimo. Questa persona ha contattato Ida e le ha raccontato di avermi conosciuto”.

Riccardo ha poi aggiunto che oggi si sono finalmente lasciati alle spalle il momento burrascoso che hanno vissuto e sono pronti a ricominciare più uniti e forti di prima. Guarnieri ha raccontato che ciò che più lo convince che Ida sia la donna giusta per lui è il suo modo di essere donna e mamma, che per lui rasenta la perfezione. Si è detto assolutamente innamorato della sua donna e chissà che presto non convoleranno a nozze.