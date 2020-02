Ida Platano e Riccardo Guarnieri, amore al capolinea?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno avuto modo di conoscersi nel parterre del Trono Over del programma televisivo “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi. Dopo alcuni mesi di frequentazione i due hanno deciso di proseguire la loro conoscenza al di fuori del programma televisivo e successivamente hanno deciso di mettere alla prova il loro amore partecipando al docureality di Canale 5 “Temptation Island”, in cui i due, al termine di un falò di confronto anticipato, hanno deciso di uscire insieme dal villaggio della tentazioni.

La loro storia d’amore è da sempre caratterizzata da alti e bassi, a causa delle continue incomprensioni e dei loro caratteri molto forti, ma lo scorso dicembre Riccardo ha sorpreso tutti facendo una romantica e del tutto inaspettata proposta di matrimonio ad Ida che ha risposto in maniera affermativa.

Nel corso delle ultime settimane le cose tra i due sembravano procedere per il meglio, come confermano le loro dichiarazioni rilasciate al settimanale “Uomini e Donne Magazine”, in cui hanno ribadito la volontà di stare insieme ed iniziare una convivenza a Brescia nonostante le difficoltà e i malintesi.

Secondo i numerosi sostenitori della coppia la storia d’amore tra i due è però definitivamente terminata e a riprova di ciò vi è un gesto fatto dal Cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donen”. Riccardo, nel corso delle ultime ore, ha infatti eliminato dal suo profilo Instagram personale tutte le foto che lo ritraevano insieme alla compagna Ida ed ha pubblicato inoltre Instagram stories con parole e frasi molto tristi.

Ida per ora non ha invece eliminato nessuna fotografia in compagnia del fidanzato Riccardo. Ma il gesto fatto da quest’ultimo sembra una conferma della definitiva conclusione della storia d’amore tra i due partecipante al parterre del Trono Over del programma televisivo “Uomini e Donne”.