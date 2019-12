U&D over, Riccardo Guarnieri ci riprova: la nuova proposta di matrimonio lontano dalle telecamere. La risposta di Ida

Da quando hanno deciso di uscire dal Trono over, l’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra vivere un momento di grande magia, una serenità raggiunta a caro prezzo dopo non pochi problemi ed incomprensioni, che in passato hanno portato anche alla rottura della coppia. Nelle ultime ore il cavaliere tarantino ha fatto una nuova sorpresa alla Platano, suscitando stavolta una reazione molto diversa rispetto a quella che Ida ebbe qualche settimana fa in trasmissione in occasione della proposta di matrimonio fattale da Riccardo.

Se è vero che in tante occasioni è buona la prima, non si può certo dire lo stesso per la prima proposta di nozze che Guarnieri ha fatto alla dama bresciana, che a detta di molti è stata considerata la più triste, desolante, imbarazzante e poco convincente pagina della storia di “Uomini e Donne”. La reazione fredda, glaciale e apatica della Platano poi fecero esplondere una vera e proprio bufera mediatica contro la parrucchiera.

Riccardo chiede la mano di Ida per la seconda volta

A distanza di qualche settimana, Ida e Riccardo, molto attivi sui social, rassicurano e aggiornano con post e video i numerossissimi fan, che tifano da sempre per la coppia. Se nelle ultime ore Ida ha condiviso su Instagram un post dolce e romantico riguardante la sua storia con Riccardo, Guarnieri ha replicato nel suo account Instagram condividendo una storia, dove fa ufficialmente una seconda proposta di matrimonio alla Platano.

A differenza di quanto accaduto tra le lacrime negli studi Elios di “Uomini e Donne”, stavolta il tarantino è apparso sereno e felice – ma soprattutto forte del momento magico che sta vivendo con Ida – nel fare la sua seconda proposta alla Platano. Riccardo, insomma, era certo che la risposta sarebbe stata finalmente quella giusta.

Una proposta estemporanea, che stavolta ha visto come cornice un parcheggio di auto. Inaspettatamente Riccardo ha tirato fuori il cofanetto cotenente l’anello di fidanzamento e lo ha riconsegnato ufficialmente alla Platano, che stavolta è stata ben felice di indossarlo. Quindi Riccardo, soddisfatto ha detto: “Ce l’abbiamo fatta“. Nozze certe quindi per Ida e Riccardo nel 2020.