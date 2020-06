Pietro Taricone, 10 anni dalla scomparsa: Kasia Smutniak commuove con la foto del loro viaggio più bello

Pietro Taricone aveva davanti a sé una vita privata e professionale tutta da vivere, ma un terribile e spietato destino lo attendeva quel 29 giugno di dieci anni fa. Durante l’ennesimo lancio con il paracadute, qualcosa è andato storto e purtroppo per lui non c’è stato niente da fare, è morto il giorno dopo il suo ricovero a soli 35 anni, quando già versava in condizioni disperate.

La sua presenza al primo “Grande Fratello” ha contribuito in maniera determinante al successo del format e la sua storia con Cristina Plevani ha fatto sognare milioni di italiani che hanno seguito il reality show, in un crescendo di ascolti. Dopo quell’esperienza, Taricone ha iniziato la sua carriera con alcune parti in film di successo, uno tra questi “Ricordati di me” di Muccino, per passare poi da “Distretto di Polizia“, “Maradona – La mano de Dios“, “La nuova squadra“.

Sul set del film “Radio West“, nel 2003, incontrò Kasia Smutniak e il 4 settembre del 2004 venne alla luce Sophie, la loro bellissima bambina. Oggi l’attrice è sposata con Domenico Procacci, con lui ha avuto un altro figlio Leone, e in queste ore ha voluto onorare il ricordo di Pietro postando una foto che ha commosso tutto il web.

La foto di Kasia Smutniak dedicata a Pietro Taricone

La Smutniak, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha postato l’immagine del Mustang la regione del Nepal. Un viaggio fatto con Pietro anni indietro che le è rimasto nel cuore. Per loro questo viaggio fu indimenticabile, tanto che anni dopo la scomparsa di Taricone, Kasia tornò lì e decise di fondare la Pietro Taricone Onlus, che oggi ospita 56 bambini che grazie a questa associazione possono frequentare un scuola.

Tantissimi i commenti lasciati nel post: “Eri la sua ancora, la sua isola….è rimasto sempre con te….“, “Lui c’è.. C’è sempre“, “Onore a Pietro” che dimostrano quanto il ricordo di Taricone sia ancora vivo nel pubblico.