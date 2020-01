Cristina Plevani esce dallo studio di "Live" dopo il ricordo di Pietro Taricone: spiegato il motivo sui social

Nella puntata di “Live – Non è la D’Urso” andata in onda domenica 19 gennaio, c’è stato un momento di forte emozione quando la conduttrice ha deciso di ricordare il compianto Pietro Taricone ai tempi della sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello.

E’ stato mandato in onda un filmato dove sono stati montati i momenti più incisivi del suo percorso nel programma pioniere di tutti i reality show. Indimenticabile la storia con Cristina Plevani, che poi finse l’edizione, nata sotto le telecamere e vissuta con tutta la passione che nemmeno il pensiero di essere in ripresi 24 ore su 24 è riuscito ad arginare.

Proprio la Plevani era presente in studio a “Live”, chiamata a commentare la controversa vicenda della squalifica di Salvo Veneziano, e non ha saputo nascondere la forte commozione che quelle immagini le provocavano. Ad un tratto, nel momento in cui si stava rivelando il giudizio del pubblico sul personaggio più e meno amato, la D’Urso ha fatto notare l’assenza di Cristina che, nel frattempo, aveva lasciato la poltrona vuota ed era “fuggita” dallo studio.

GF Vip, Cristina Plevani spiega perché è uscita dallo studio di “Live”

Proprio in questi attimi, la Plevani ha deciso pubblicare sul suo profilo Instagram le motivazioni che l’hanno spinta a comportarsi in quel modo: “Perché sono uscita ieri sera durante i video finali di commemorazione? Perché non me li aspettavo, perché commuovermi lo trovavo fuori luogo, fuori tempo e irrispettoso nei confronti di chi ha più diritto di me di piangerlo.” ha voluto sottolineare l’ex gieffina, stando un passo indietro rispetto a coloro che, secondo il suo parere, hanno avuto un ruolo più determinante nella vita di Taricone.

Inoltre, ha precisato anche che non si sente per nulla rappresentata, come ex concorrente del GF, dagli highlanders scelti per entrare nella Casa. Affermazione che diventa ancora più forte dopo gli atteggiamenti che abbiamo visto riguardanti i commenti su Elisa De Panicis.