Piero Chiambretti torna su Instagram per ricordare mamma Felicita

Piero Chiambretti, conduttore del talk show “Cr4 – La Repubblica delle donne” è tornato sui social ad un mese dalla morte dell’amatissima mamma, Felicita, che è stata colpita, insieme al figlio, dal Coronavirus. Il popolare conduttore televisivo è stato insieme a Nicola Porro – giornalista e conduttore del programma di approfondimento giornalistico Quarta Repubblica – tra i volti noti e più amati dello showbiz ad ammalarsi di Covid-19.

Mentre per Porro è stato necessario solo una quarantena domiciliare, per Chiambretti le cose sono andate diversamente, infatti il conduttore è stato ricoverato in ospedale per giorni. Poco dopo la morte della mamma, Chiambretti aveva voluto ricordarla tramite una sorta di necrologio scritto al pc e poi condiviso sui suoi profili social, dove si leggeva: “Catturata dall’enigma non ho certezze di chi sia io veramente, nella camera oscura intravedo fiocchi di neve continuando il gioco del buio“; a seguire il necrologio vero e proprio che annunciava la dipartita della signora Felicita.

Piero Chiambretti ritorna sui social per ricordare l’amata mamma

Stavolta Piero Chiambretti non ha usato molte parole per ricordare l’amata mamma, piuttosto un’immagine della signora Felicita sorridente con in mano un libro, che dà il senso di tutto l’amore, la bellezza, la gioia, la simpatia, la tenerezza che questa signora riusciva ad infondere. A commento solo poche parole: “1 mese“. A ricordare il fatto che da un mese mamma Felicita non c’è più. “Le mamme non dovrebbero morire mai, perché danno la vita” ha scritto Piero Chiambretti in un recente post.

Parole che hanno suscitato l’apprezzamento di tanti fan ma anche di amici dello showbiz come Cristiano Malgioglio che gli ha scritto: “Amico caro, che bello finalmente vederti in foto dopo così tanto tempo …dove sul tuo volto si legge tutta la sofferenza che hai dovuto sostenere” – quindi il cantautore ha proseguito: “Ti confesso che ho molto sofferto per te e per la scomparsa della tua meravigliosa madre. Ti prego adesso di mettere a posto tutte le malinconie che occupano il tuo cuore”.

Negli ultimi giorni il conduttore è tornato sui social con una foto che lo ritrae disteso a letto, un selfie che ha fatto molto piacere ai fan e amici del conduttore. Un segno che Piero si sta riprendendo non solo dalla malattia, ma anche dal grave lutto che lo ha colpito. Durante il periodo di convalescenza, Piero non ha dimenticato di ricordare il personale medico e paramedico che lo ha aiutato nella malattia, pubblicando sui social una foto con alcuni medici ed infermieri dell’ospedale Mauriziano di Torino, dove è stato ricoverato.