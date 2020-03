Lutto per Piero Chiambretti: la madre è deceduta a causa del Coronavirus

La scorsa settimana sul web si è diffusa l’indiscrezione sul ricovero di Piero Chiambretti e della madre Felicita all’ospedale Mauriziano di Torino. I due sono risultati positivi al test del Coronavirus. La notizia è stata poi confermata dall’attivista LGBT ed ex parlamentare Vladimir Luxuria con un grande messaggio di solidarietà e di speranza su Twitter.

Proprio sabato 21 marzo alle ore 19 è arrivato un ultimo aggiornamento da parte di Dagospia, che ha annunciato che la madre del conduttore televisivo dello show de La Repubblica delle Donne è deceduta a causa del Covid-19. A esprimere parole di cordoglio, ci ha pensato Luxuria con un amaro twitt: “Le mie più sentite condoglianze per mamma Felicita a Piero Chiambretti, non ce l’ha fatta“.

Serena Grandi in autoisolamento dopo “CR4”

Anche per Serena Grandi è un periodo di grande apprensione e preoccupazione. L’attrice Premio Oscar si è messa in autoisolamento dopo essere entrata in contatto con Piero Chiambretti negli ultimi giorni. A comunicarlo è stata la stessa interprete cinematografica bolognese in una recente intervista rilasciata all’Adnkronos, nella quale ha raccontato di aver avuto la febbre molto alta e la tosse per qualche giorno.

La donna ha poi espresso grande vicinanza a Chiambretti e alla madre di ottantaquattro anni di nome Felicita: ‘Sono tanto dispiaciuta per Piero. Mi hanno detto che ha una broncopolmonite, spero che guarisca presto”.

Pochi giorni fa Serena Grandi è tornata sull’argomento dichiarando che l’ultima volta che ha visto Chiambretti è stato martedì 28 gennaio 2020 per la registrazione della puntata di “CR4 – La Repubblica delle Donne”, andata in onda il giorno successivo su Rete 4. Infine, l’attrice ha spiegato che non ha alcuna intenzione di fare allarmismi inutili e che i sintomi riscontrati potevano essere dei semplici effetti collaterali dovuti alla radioterapia effettuata al seno.