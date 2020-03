Piero Chiambretti positivo al Covid-19: ospiti di "CR4" invitati all’auto-quarantena

Nei provvedimenti presi da Mediaset a causa del Coronavirus è stato sospeso anche il programma “CR4 – La Repubblica delle Donne“, condotto da Piero Chiambretti su Rete 4. L’attuale emergenza sanitaria infatti sta costringendo le due emittenti più importanti del Paese a stravolgere i loro palinsesti.

La rete con presidente Felice Confalonieri in questi giorni ha rimandato a data da destinarsi anche altri programmi come “Domenica Live“, “Avanti un altro!“, “Uomini e Donne“, “Verissimo” e “Le Iene“, dopo che nella redazione di Italia 1 si è verificato un caso di Coronavirus.

L’indiscrezione su Piero Chiambretti

Come riportato da una notizia di “Dagospia“, il conduttore di Rete 4 è risultato positivo al Covid-19 insieme alla mamma Felicita: “Flash! – dopo Porro, tocca a Piero Chiambretti: è risultato positivo al Coronavirus. con lui anche l’anziana madre Felicita – sono ricoverati all’ospedale Mauriziano di Torino”.

Secondo il sito “Bollicine Vip” in questi giorni la rete avrebbe messo in quarantena tutti gli ospiti che hanno fatto parte di “CR4”: “Mediaset ha infatti diramato un comunicato a tutti gli ospiti del suo programma ‘La Repubblica Delle Donne” in cui invitano chiunque abbia avuto contatti con il conduttore a mettersi in auto-quarantena e avvisare subito gli organi competenti qualora dovessero riscontrare sintomi”. Anche qui si legge che viene colpito un parente del conduttore, ma a differenza di “Dagospia” non viene fatto nessun nome.

Sempre “Bollicine Vip” fa la lista dei personaggi famosi che sono stati invitati a mettersi in auto-quarantena da Mediaset: Michelle Hunziker, Clizia Incorvaia, Gessica Notaro, Antonio Maggio, Annalisa Chirico, Vittorio Sgarbi, oltre a tutti coloro che fanno parte del cast fisso, come per esempio Cristiano Malgioglio, Lory Del Santo e Maria Vittoria Longhitano. Fino a questo momento non si conosce lo stato di salute del conduttore Piero Chiambretti, poiché Mediaset sta mantenendo la massima riservatezza in merito alla vicenda.