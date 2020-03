Coronavirus, ecco tutti i programmi sospesi e confermati da Rai e Mediaset

Le due reti principali, Rai e Mediaset, stanno variando molto il loro palinsesto a causa del Coronavirus. L’obbiettivo è quello di informare nel miglior modo possibile le persone sul caso del Covid-19, per questo motivo sono stati sospesi dei programmi.

Le poche trasmissioni confermate, come quelli di Barbara D’Urso su Canale 5, si concentreranno sin da subito sia sul caso del Coronavirus che sul gossip. Mediaset ha poi totalmente cambiato Rete 4, trasformandolo in un canale televisivo dedicato solamente al Covid-19.

I programmi sospesi dalla Rai

A subire il danno maggiore è sicuramente “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio“, la trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai 1. Infatti per il varietà la presenza del pubblico è necessaria poiché i partecipanti vengono votati in base al gradimento dei spettatori in studio. Per questo motivo hanno deciso di comune accordo di cancellare dal palinesto “La Corrida“.

Lo scorso venerdì al posto de “La Corrida” è andato in onda uno speciale di “Porta a Porta” di Bruno Vespa dedicato al Coronavirus e molto probabilmente la stessa cosa verrà ripetuta durante questa settimana. L’obbiettivo delle due reti principali è informare il pubblico sugli ultimi sviluppi del Covid-19.

Su Rai 2 è stato sospeso a data da destinarsi “Made In Sud“, la trasmissione d’intrattenimento di Rai 2 condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Stessa situazione per il “David Di Donatello“, ma la manifestazione dovrebbe essere trasmessa l’8 maggio. Nonostante l’assenza del pubblico “I Soliti Ignoti” continuerà ad andare in onda, nonostante ci siano dei problemi a trovare dei concorrenti.

Le scelte di Mediaset

Le prime trasmissione che hanno preso provvedimenti sul Coronavirus sono “Live – Non è la D’Urso”, “Le Iene” e “Mattino Cinque”, chiudendo gli studi ai spettatori. Tuttavia la rete, dopo il decreto firmato da Giuseppe Conte, ha preso delle scelte ancora più dolorose.

Nell’ultimo comunicato rilasciato dal Biscione sono stati sospesi “#CR4 – La Repubblica delle Donne“, “Verissimo” e “Domenica Live“, mentre vanno in onda normalmente “Live – Non è la D’Urso” e “Pomeriggio Cinque“. Sono stati sospesi “Quarta Repubblica” per la positività del conduttore Nicola Porro e “Le Iene“.

Il “Grande Fratello Vip” va in onda regolarmente, ma secondo il sito “361magazine“, una testata molto vicina ad Alfonso Signorini, il conduttore dovrebbe prendere le redini del programma in collegamento dal suo hotel.

Anche “Amici di Maria De Filippi” è andato in onda senza il pubblico in studio, mentre “C’è posta per te”, come “Avanti un Altro!”, viene trasmesso con i telespettatori poiché le puntate sono state registrate nei mesi scorsi. Resta invece incerto il futuro di “Uomini e Donne“, ma sicuramente dovrebbe arrivare un comunicato nei prossimi giorni.