Paolo Bonolis afferma: "Laurenti è vivo e lotta insieme a noi"

Il duo formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti allieta da moltissimi anni i telespettatori. Nonostante in questi giorni stiano trasmettendo le replche di “Avanti un Altro” e di “Ciao Darwin“, il pubblico continua a premiare con ascolti record. Nelle ultime ore, però, gli italiani sarebbero in apprensione circa le condizioni di salute del maestro Luca Laurenti e, a tal proposito, ci pensa l’amico di sempre Paolo Bonolis a far chiarezza.

Il mattatore di Canale 5 afferma: “Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come ‘Il solitario di Rio Grande‘. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita”. Le parole del conduttore rassicurano i tantissimi fan che in queste ultime ore avevano palesato una grande preoccupazione.

In merito alla presunta lite fra i due, lo stesso Bonolis chiosa: “Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne“. Sicuramente anche queste sue parole vanno a chiudere definitivamente una polemica sorta soprattutto sui social network nei giorni scorsi. In realtà il loro rapporto è solido nonostante per il modus vivendi di Laurenti non abbiano gran modo di sentirsi al di fuori delle trasmissioni.

Nonostante in questi giorni Mediaset abbia deciso di interrompere la messa in onda di alcuni programmi cardine della rete, continuano a riscuotere grande successo di ascolti le repliche di “Avanti un Altro” e “Ciao Darwin”. In questi giorni, la quarantena obbligata fa sì che tutti possano restare a casa e concedersi ore di svago in famiglia e davanti alla televisione.

Sabato scorso, su Canale 5, è andata in onda la puntata di “Ciao Darwin – Terre Desolate“ ed ha ottenuto grande successo sia in termini di share che negli ascolti, superando i 5 milioni di telespettatori, sintomo dell’affetto che da sempre lega i telespettatori a questa celeberrima coppia televisiva.