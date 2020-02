Aria di crisi tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono due dei conduttori televisivi più amati e apprezzati di sempre. Spesso hanno funzionato grazie al supporto l’uno dell’altro e se nelle varie trasmissioni, Paolo Bonolis era il conduttore ufficiale, non ha mai potuto fare a meno del suo amico e collega Luca Laurenti, che lo ha sempre affiancato in tutti i programmi.

Da “Ciao Darwin” fino ad “Avanti un altro“, da “Chi ha incastrato Perter Pan?” a “Il senso della vita” e perfino il “Festival di Sanremo” li ha visti l’uno accanto all’altro, quasi come se la presenza fosse necessaria per sentirsi tranquilli, una condizione che Bonolis ha sempre posto affinchè conducesse un programma, è che doveva esserci Laurenti.

La coppia televisiva ha sempre funzionato, amati e apprezzati dal pubblico soprattutto per la loro ironia, sono sempre stati i veri mattatori delle trasmissioni che hanno condotto, rendendosi spesso protagonisti di siparietti divertenti. Il feeling pazzesco che hanno sempre mostrato in video era condiviso nella vita reale, con un’amicizia profondissima ad unirli.

Adesso però qualcosa sembrerebbe essersi incrinato. Dopo quasi venti anni di amicizia e televisione, le voci su una presunta lite, che li avrebbe portati ad allontanarsi, si fanno sempre più insistenti e così la coppia più bella, simpatica e funzionante della televisione italiana sembrerebbe essere giunta al capolinea. Le voci di corridoio crescono, anche se i motivi restano ignoti.

Cosa abbia spinto realmente Bonolis e Laurenti a litigare resta un mistero, anche se secondo i bene informati il tutto sembrerebbe essere ormai consolidato. Sicuramente se così fosse sarebbe una grossa perdita per la televisione italiana, proprio perchè in coppia Bonolis e Laurenti funzionavano alla grande e i loro siparietti divertenti resteranno nella storia. Chissà che, a prescindere dalla motivazione che li ha portati a litigare, le incomprensioni non possano rientrare e tutto si possa risolvere in una bolla di sapone.