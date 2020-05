Pamela Prati attacca i suoi haters: "Mi augurano cose indicibili"

A quanto pare i telespettatori non sembrano ancora aver dimenticato la vicenda del falso matrimonio di Pamela Prati. L’ex primadonna del Bagaglino, qualche tempo fa, ha annunciato in quasi tutti i salotti televisivi il suo imminente matrimonio con un imprenditore di nome Mark Caltagirone. Solamente con il tempo, grazie ad alcune indagini, si è scoperto che l’uomo in realtà non è mai esistito.

Da qui inizia il caos sui social, dove Pamela Prati, insieme alle sue due agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, vengono accantonate dai salotti, dedicandosi però ad altri settori, come per esempio quelli musicali. Tuttavia, nelle ultime settimane, la Prati ha rilasciato un’intervista a Mara Venier presentando il suo nuovo libro dal titolo “Come una carezza” e parlando nuovamente di Caltagirone, facendo così scatenare l’ira del pubblico da casa.

A causa di questa lunga chiacchierata avvenuta nella trasmissione “Domenica In” quasi dieci giorni fa, Pamela Prati ha ricevuto nuovamente delle offese sul suo profilo Instagram. Ma in questa circostanza l’attrice decide di rispondere alle accuse con un post, pubblicando anche alcuni screen.

Il post della Prati in risposta alle offese ricevute negli ultimi giorni recita: “Non smetterò mai di chiedermi perché esista gente del genere. Gente logorata dall’odio, che si scaglia contro persone che non conosce, che augura cose indicibili che non si dovrebbero nè pensare nè augurare a nessuno. […] mi chiedo per quale motivo dobbiamo subire una cosa del genere”.

Non nasconde di aver sbagliato durante la storia di Mark Caltagirone, ma rivela che nessuno merita dei messaggi del genere, poiché così si tocca facilmente il fondo. Il post ha ricevuto numerosi riscontri, poiché ha raggiunto quasi i 1000 like e superato i 300 commenti. Quasi tutti però spezzano una lancia a favore di Pamela Prati, dichiarando che commenti del genere sono totalmente inopportuni.