Pamela Prati, in uscita la sua autobiografia "Come una carezza"

Ormai Pamela Prati sembra abbia messo da parte il caos mediatico dello scorso anno con cui ha conquistato le riviste delle cronache rosa. L’ex primadonna del “Bagaglino” ha fatto parlare di se per la sua relazione con Mark Caltagirone, ma dopo varie ospitate nelle trasmissioni Mediaset e Rai, e dopo aver venduto i diritti del matrimonio a “Verissimo”, si scopre che l’uomo non è mai esistito.

Da questo momento in poi la showgirl, insieme alle sue due ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, sono finite nell’occhio del ciclone. Infatti sono state accusate di aver inventato tutto solamente per farsi notare dal pubblico da casa, teoria praticamente confermata dai numerosi progetti nati approfittando di questa storia.

L’autobiografia di Pamela Prati

L’attrice, intervistata dal settimanale “Novella 2000“, ha annunciato la pubblicazione del suo libro intitolato “Come una carezza“. La sua autobiografia, in uscita nella giornata del 7 maggio 2020, è già acquistabile a 6,99 euro in formato Kindle su Amazon, mentre per il momento non si possono effettuare ordini per riceverlo in copertina flessibile.

La Prati svela alcuni retroscena su questa autobiografia, dichiarando che questo libro non è nato con la vicenda di Mark Caltagirone: “Erano anni che ci lavoravo, ma non ero contenta di come stava venendo e l’avevo accantonato. Poi, dopo quello che mi è accaduto, mi sono decisa a riprendere in mano quei fogli. Volevo che si sapesse chi è Pamela, la sua solitudine, la disperazione di non avere una famiglia… La mia è stata un’infanzia rubata”.

Dopo il caos mediatico scoppiato a causa della vicenda con Caltagirone, Pamela Prati ammette di essere rimasta ancora più sola: “In realtà ho pochissimi amici ma quei pochi lo sono veramente. Due nomi su tutti: Pierfrancesco Pingitore e Valeria Marini”. Infine parla della quarantena, dichiarando che sta passando questo periodo a casa di sua sorella a Ciampino insieme al cognato, annunciando tra l’altro di essere diventata prozia da poco.