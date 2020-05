Domenica In, Pamela Prati ritorna a parlare di Mark Caltagirone: "Sono stata plagiata da un sistema"

Nelle ultime settimane Pamela Prati, sul suo profilo Instagram, ha annunciato l’uscita del libro “Come una carezza. La vita, l’amore, il tradimento e il diritto alla felicità”, editto da Cairo Editore. L’autobiografia, nonostante sia in uscita il 21 maggio, è già preordinabile sul sito di Amazon e Mondadori Bookstore.

Il libro dovrebbe ripercorrere le tappe della sua vita, da quando ero bambina fino al caso del presunto imprenditore Mark Caltagirone. La showgirl, intervistata da Mara Venier a “Domenica In”, ha voluto parlare proprio di questa biografia, ma ovviamente ci si ritorna nuovamente a discutere del matrimonio mai celebrato.

Le parole di Pamela Prati

Nella sua intervista su Rai 1, la Prati inizia a parlare della sua infanzia, rivelando che la madre è vedova di guerra e proprio per questo motivo viene abbandonata da suo padre con tanti figli. Decise così di tenere il più piccolo, mentre chiuse lei e la sorella in un collegio di suore a Tempio Pausania, situato nella provincia di Sassari in Sardegna.

Ma ovviamente, come riporta “Il Mattino”, arriva anche la fatidica domanda su Mark Caltagirone: “Quella non ero io, si vede che ero completamente plagiata. Mi hanno fatto credere che fosse così e mi hanno obbligata a dire quelle cose. Hanno fatto lo stesso, in passato, anche a Michelle Hunziker, Alfonso Signorini e Wanda Ferro. Ho pagato tanto dolore e la mia reputazione, chiedo scusa a te e al pubblico, ma ero plagiata”.

Oltre al quel fatidico matrimonio, Pamela Prati aveva annunciato anche di avere due figli con Mark Caltagirone. Mara Venier su questa vicenda spiega: “Io lì ho capito: o mi stavi prendendo in giro, o eri uscita di testa”. La showgirl intanto rivela nuovamente di essere stata ingannata, poiché una come lei, che ha avuto un’infanzia durissima, non farebbe mai del male a dei bambini.