Verissimo replica allo sfogo di Pamela Prati: "Basta lo diciamo noi"

E’ scontro tra Pamela Prati e il talk show di Canale 5 “Verissimo“, che nelle ultime ore ha replicato ufficialmente alle dichiarazioni fatte recentemente dalla protagonista del Pratigate, infastidita dalla decisione Mediaset di riproporre le repliche di alcune sue passate interviste nel salotto di Silvia Toffanin.

La produzione di Verissimo e la stessa conduttrice non sembrano aver preso bene le parole della Prati, tanto da rimandare al mittente le accuse e fare delle dovute precisazioni. Toni che stanno facendo discutere e alimentare il gossip, ma anche sortito un nuovo risultato, infatti la prevista replica dell’intervista alla showgirl nella puntata in onda sabato 2 maggio 2020 non sarà più trasmessa.

Verissimo, dura replica a Pamela Prati

La futura sposa dell’inesistente Mark Caltagirone, come in tanti ricorderanno, aveva rilasciato un’intervista alla Toffanin, dove ammetteva l’inesistenza di Caltagirone. La decisione di mandare in onda proprio quell’intervista, che Pamela probabilmente vorrebbe lasciar cadere nel dimenticatoio, non è stata proprio gradita dalla showgirl.

In un post su Instagram la Prati ha infatti scritto che in un momento così drammatico per la nazione come questo a causa del Covid-19, è imbarazzante leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione da lei affidata alle sedi giudiziarie. Ma non è finita qui perché la Prati ha anche scritto di sentirsi utilizzata solo per fare share.

Una doccia fredda, dunque, per Silvia Toffanin ed il suo team di lavoro che non hanno certo perso tempo, replicando per le rime: “Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo. #BuonaPrimavera“. Il celebre talk show televisivo ha quindi voluto avere l’ultima parola, rispetto ad una polemica che ha creato non pochi rumors in rete, infatti in tanti hanno ritenuto poco opportuno dare nuovamente luce e attenzione ad un personaggio come la Prati, sul cui operato nell’ambito del Pratigate sembrerebbero esserci parecchie ombre e dubbi.