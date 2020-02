Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, l’importante decisione: "E’ arrivato il momento giusto"

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia hanno partecipato al talent show targato Maria De Filippi “Amici Celebrities“. Ad uscire vincitrice di questa prima edizione è stata proprio Pamela, ma anche Filippo ha dato il meglio di sé mettendosi in gioco e affrontando le varie prove di canto con la massima serietà e impegno.

Nella vita privata, il loro amore è solido ormai da più di 12 anni e in molti si domandano quando faranno il grande passo. A tal proposito entrambi mettono in chiaro che, pur essendo credenti, in questo momento non pensano al matrimonio: “Stiamo bene anche così. Questo però non vuol dire che in futuro non andremo all’altare“.

Le dichiarazioni di Pamela Camassa

Sulle pagine del settimanale “Nuovo“, Pamela Camassa però rivela un cambio di direzione rispetto ad un altro argomento che, in passato, li aveva divisi. Filippo Bisciglia, infatti non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre, ma la Camassa ha sempre frenato i suoi entusiasmi non sentendosi ancora pronta ad affrontare una situazione così seria e importante.

Ebbene, sembra che ora le cose siano cambiate e l’ex vincitrice di “Amici Celebrities” abbia fatto un inversione di rotta verso una possibile maternità: “Filippo me lo chiede già da qualche anno. Lui adora i bambini e sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”. Una notizia che potrebbe annunciare, a breve, l’arrivo della cicogna per Filippo e Pamela.

Insomma non ci resta che aspettare la lieta novella, intanto Filippo sta scaldando i motori per riprendere il timone del reality show che lo ha reso famoso in televisione, Temptation Island. E chissà se riusciranno a coronare il loro sogno prima che Bisciglia prenda il largo per raggiungere le coste della soleggiata Sardegna.