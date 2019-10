Amici Celebrities, Pamela Camassa vince la prima edizione del talent di Canale 5: critiche per Loredana Berté

Si è da poco conclusa la prima edizione del talent show di Canale 5 “Amici Celebrities“, proclamando vincitrice Pamela Camassa che ha ottenuto il 61% delle preferenze, strappando così la vittoria all’altro grande preferito del programma, cioè Massimiliano Varrese, che si è accontentato del secondo posto, ottenendo il 39%.

Pamela ha mostrato grande felicità per il risultato ottenuto e subito dopo la proclamazione le sue prime parole sono state per il celebre fidanzato – e concorrente del talent – Filippo Bisciglia a cui ha dedicato, dopo i ringraziamenti di rito a Maria De Filippi e Michelle Hunziker per la possibilità di partecipare al programma, la meritatissima vittoria.

Pamela Camassa vince Amici Celebrities

Il talento e la passione per il canto di Pamela Camassa hanno convinto e messo d’accordo sia i giurati che il pubblico, che ha potuto godere delle vibranti emozioni regalate dall’attrice e modella. Adesso in molti si augurano di rivedere la Camassa nuovamente in tv con nuovi format che possono mettere in evidenza le sue abilità professionali.

Anche Michelle Hunziker ha voluto dire qualcosa alla vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities, in tal senso le sue parole: “Sono contenta davvero per te…Ti sei così impegnata che hai tirato fuori una grinta incredibile” – quindi ha aggiunto – “hai avuto una crescita costante…Questa vittoria te la sei meritata“.

Nel corso dell’ultima puntata di Amici Celebrities non sono certo mancate le polemiche, infatti se Platinette ha lanciato delle battutine al vetriolo alla Camassa, l’ospite d’onore Loredana Bertè ha criticato Massimiliano Varrese, che ha intonato il celebre brano di Prince, “Kiss”. L’interpretazione di Massimiliano non ha però convinto del tutto la Bertè, che durante la performance non ha saputo trattenere le risate, per poi commentare: “Ho immaginato Prince che è uscito dalla tomba tipo zombie e voleva strangolarlo…Questa non si può cantare cosi…Sei stato troppo comico“.