Filippo Bisciglia, Rai 2 lo corteggia: i due programmi offerti al conduttore

Sembra proprio che Filippo Bisciglia stia per diventare uno dei volti televisivi più presenti sul tubo catodico. Il conduttore di Canale 5, da anni simbolo del programma “Temptation Island“, nei prossimi mesi potrebbe mettersi in gioco con nuovi progetti televisivi Rai.

Nel prossimo palinsesto televisivo, il seguitissimo love-game di Canale 5 potrebbe non essere l’unico programma in cui vedremo Filippo Bisciglia. In un’intervista per il sito “SuperGuidaTv”, il brillante 42enne romano ha rivelato di esser conteso dai canali Rai. Rai 2, infatti, vorrebbe coinvolgere Filippo Bisciglia in nuove sorprendenti sfide professionali.

Così come ha già fatto il suo collega Stefano De Martino, anche Filippo Bisciglia starebbe valutando alcune proposte della concorrenza: “Mi piacerebbe condurre un game o un quiz. Mi sono state fatte delle proposte e vedremo cosa succederà. Bisogna sempre aspettare il momento giusto”, ha dichiarato l’ex gieffino.

“Su Rai Due mi era stata proposta la conduzione di due programmi. Uno parlava di musica e l’altro era un game (…) Mi era stato proposto anche un altro programma. Si trattava di un quotidiano di pomeriggio. Non sono uno che sgomita perché devo ragionare bene sul da farsi”, ha sottolineato lo stimato conduttore di “Temptation Island”.

Sembrerebbe, pertanto, che Rai 2 abbia pensato a Filippo Bisciglia per rinfrescare la sua rosa di presentatori. Sebbene i canali Rai da anni si affidino alla simpatia di Carlo Conti e alla verve di Amadeus, la rete potrebbe trovarsi in mancanza di un ulteriore conduttore a cui affidare nuovi progetti in cantiere. Ecco, dunque, che emerge il nome di Filippo Bisciglia.

L’affabile conduttore di Canale 5 ed ex concorrente di “Amici Talent” valuterà seriamente la conduzione di un music show targato Rai? Lo alternerà allo storico appuntamento annuale con “Temptation Island” oppure lascerà Mediaset a causa di vincoli contrattuali? Sfortunatamente questa indiscrezione non ci è data sapere, o almeno per il momento.